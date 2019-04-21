Вербное воскресенье 2019: Красивые поздравления в открытках для близких В Вербное воскресение верующие вспоминают последнее посещение Иисусом Христом Иерусалима, где всего спустя несколько дней после триумфальной встречи он был предан, схвачен, осужден, распят. И где он воскрес из мертвых. В этот день принято поздравлять родных и близких теплыми словами. Мы собрали для Вас лучшие поздравления в открытках с этим праздником.