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Воскресенье, 21.04.2019
Вербное воскресенье 2019: Красивые поздравления в открытках для близких
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Вербное воскресенье 2019: Красивые поздравления в открытках для близких

В Вербное воскресение верующие вспоминают последнее посещение Иисусом Христом Иерусалима, где всего спустя несколько дней после триумфальной встречи он был предан, схвачен, осужден, распят. И где он воскрес из мертвых. В этот день принято поздравлять родных и близких теплыми словами. Мы собрали для Вас лучшие поздравления в открытках с этим праздником.
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