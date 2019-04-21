|
|
Вербное воскресенье 2019: Красивые поздравления в открытках для близких
В Вербное воскресение верующие вспоминают последнее посещение Иисусом Христом Иерусалима, где всего спустя несколько дней после триумфальной встречи он был предан, схвачен, осужден, распят. И где он воскрес из мертвых. В этот день принято поздравлять родных и близких теплыми словами. Мы собрали для Вас лучшие поздравления в открытках с этим праздником.
Неприятности случаются: Курьезные моменты из жизни
Знаменитости, которые так и не покинули отчий дом
Присмотритесь: прикольные фотографии, на которые придется взглянуть дважды
Прикольные картинки для хорошего настроения в эту субботу
Великолепные снимки путешествий и приключений талантливого фотографа (Фото)
Удивительная природа: что будет, если скрестить разные породы собак (Фото)
Неземная красота: девушки, которых природа щедро одарила (Фото)
Манчестер Сити - Тоттенхэм: лучшие моменты матча (Фото)
Прически 2019: повседневные варианты - максимальный результат за минимум времени (Фото)
Безудержное веселье: как не стоит фотографироваться на отдыхе
Рай для перфекциониста: удивительные снимки природного минимализма (Фото)
Ох уж эти котики: питомцы, которые определенно умеют украсить любой кадр
Маникюр 2019: тренды дизайна ногтей с округлым срезом (Фото)
Стандарты: как выглядят идеалы женской красоты в разных странах (Фото)
"Игра престолов" 8 сезон: важные моменты в первой серии, которые вы могли пропустить
Полезная экзотика: редкие фрукты со всего мира, о которых вы никогда не слышали
Картины, что светятся в темноте от венгерской художницы (Фото)
Недостаток магния в организме провоцирует развитие многих заболеваний
Веселые комиксы для тех, кому не спится этой ночью
Крутые демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
Пыльца и сладкий нектар: Как происходит опыление насекомыми (Фото)
Избавляемся от клеща правильно
"Ну таки да": подборка приколов с одесским юмором
Время беспощадно: звезды, что лишились своей былой красоты (Фото)
Ох уж эта реклама: невероятно смешные гифки из "магазина на диване"