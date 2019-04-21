Поздравления с католической Пасхой 2019: проза и открытки

Светлое Христово Воскресение, Пасха - величайший христианский праздник.

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.

Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. По традиции, перед началом пасхального богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.

Поздравляю с Пасхой, с праздником силы и веры, с праздником больших гуляний и светлой радости, с праздником чистых молитв и благих стремлений души. Желаю, чтобы жизнь была такой же яркой и разноцветной, как разукрашенные яйца в этот день, желаю, чтобы добрый Кролик принес в твой дом уют, гармонию и счастье.

Поздравляю с Пасхой и от души желаю, чтобы пасхальный милый кролик принес в твой дом покой и уют, подарил твоему сердцу надежду и радость, утаил для тебя и твоих близких приятные подарки и сюрпризы. Желаю мира и душевной гармонии, сытной трапезы за столом дружной счастливой семьи.

Поздравляю с Пасхой и от всей души хочу пожелать, чтобы пасхальный кролик принес удачу и яркие краски жизни, необыкновенное вдохновение и большую любовь. Желаю веселого и светлого праздника, любимых и дорогих людей рядом, доброго блага и счастья.

С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.

С большой радостью в сердце поздравляю с Пасхой! Пусть в этот день, когда Христос Воскрес, возродятся все былые ожидания, получат новую жизнь старые мечты, наполнятся новым светом надежды. Пусть Господь слышит Ваши искренние молитвы, помогает в трудных ситуациях, дарит великолепные блага, радость и любовь!

Пускай католическая Пасха принесет тебе прекрасное чудо, много добра, радости и позитива! Желаю тебе благословения с небес и всего самого светлого и хорошего в этот замечательный день! Пускай любовь переполняет твое сердце, а душа заливается безграничным счастьем!