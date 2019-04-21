Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
Тренер Гвоздика - о бое Кроуфорд - Хан
Тренер Гвоздика - о бое Кроуфорд - Хан
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

Поздравления с католической Пасхой 2019: проза и открытки

Смотрите фото (6)
Поздравления с католической Пасхой 2019: проза и открытки
14:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Светлое Христово Воскресение, Пасха - величайший христианский праздник.

Пасха – самый важный христианский праздник. Христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.

Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. По традиции, перед началом пасхального богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.

Поздравляю с Пасхой, с праздником силы и веры, с праздником больших гуляний и светлой радости, с праздником чистых молитв и благих стремлений души. Желаю, чтобы жизнь была такой же яркой и разноцветной, как разукрашенные яйца в этот день, желаю, чтобы добрый Кролик принес в твой дом уют, гармонию и счастье.

Поздравляю с Пасхой и от души желаю, чтобы пасхальный милый кролик принес в твой дом покой и уют, подарил твоему сердцу надежду и радость, утаил для тебя и твоих близких приятные подарки и сюрпризы. Желаю мира и душевной гармонии, сытной трапезы за столом дружной счастливой семьи.

Поздравляю с Пасхой и от всей души хочу пожелать, чтобы пасхальный кролик принес удачу и яркие краски жизни, необыкновенное вдохновение и большую любовь. Желаю веселого и светлого праздника, любимых и дорогих людей рядом, доброго блага и счастья.

С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.

С большой радостью в сердце поздравляю с Пасхой! Пусть в этот день, когда Христос Воскрес, возродятся все былые ожидания, получат новую жизнь старые мечты, наполнятся новым светом надежды. Пусть Господь слышит Ваши искренние молитвы, помогает в трудных ситуациях, дарит великолепные блага, радость и любовь!

Католическая Пасха 2019: Особенности церковного праздника

Пускай католическая Пасха принесет тебе прекрасное чудо, много добра, радости и позитива! Желаю тебе благословения с небес и всего самого светлого и хорошего в этот замечательный день! Пускай любовь переполняет твое сердце, а душа заливается безграничным счастьем!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Поздравления, Пасха, Пасха 2019, Поздравления с Пасхой 2019, Поздравления с Пасхой 2019 в прозе, Поздравления с Пасхой 2019 в открытках, Католическая Пасха 2019, Поздравления с католической Пасхой, Поздравления с католической Пасхой 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
05 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь