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Поздравления с 70-летием на 21 апреля: проза и открытки

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Поздравления с 70-летием на 21 апреля: проза и открытки
16:43 Сегодня Телеграф

Юбилей 70 лет - это важный праздник, который не рекомендуется пропускать.

Человек, который дожил до этих лет, может по праву гордиться своими достижениями! Он - свидетель целой эпохи, своими собственными глазами видевший, как менялась и жизнь. Поздравления с 70-летием порадуют именинника и наполнит день праздником.

Поздравляю Вас с замечательным юбилеем - 70 лет! Вы прошли через многое и хочется пожелать, чтобы Вы прошли ещё столько же удивительных и неизведанных тропинок. Крепкого Вам здоровья и позитивного духа, много-много счастливых дней и бодрящих порций настроения. Пусть с Вами всегда будут рядом любящие дети и непоседливые внуки, принося в Ваш дом незабываемые эмоции и душевную теплоту.

Поздравляю Вас с 70-летием и всей душой желаю Вам оставаться человеком доброго сердца и большого счастья. Пусть в Ваши двери стучатся только желанные гости и хорошие вести, пусть каждый Ваш день будет радостным и благополучным.

От чистого сердца поздравляю Вас с 70-летием, с юбилеем гордости и отрады души за прожитые годы. Хочу пожелать не знать симптомов старости, не поддаваться печали и тревогам, ни капли не ослабеть силами и нисколько не утратить счастливого блеска в глазах и доброй надежды сердца.

Поздравляем вас с 70-летним юбилеем! Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья и долголетия. Пусть вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом своих родных и близких. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом. Оптимизма вам и хорошего настроения.

Поздравляю с юбилеем! Ведь 70 лет - это будто новый рассвет, это словно тихая пристань у берегов спокойствия и благодати. Желаю Вам совиной мудрости и силы льва, отменного здоровья и безоблачного неба счастья. Пусть добрым будет каждый день, и спокойно проходит каждая ночь.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

С Днем Рождения, с юбилеем! Когда тебе семьдесят, то ты уже можешь с уверенностью сказать: "Да, я прожила насыщенную жизнь!". Пусть же и сейчас в твоей жизни будет много вещей, которые сделают ее интересной. С праздником тебя, здоровья, удачи и новых юбилеев.

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