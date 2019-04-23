Поздравления с 80-летием на 23 апреля: стихи и открытки

Юбилей 80 лет - это праздник, который очень важен для любого человека.

Низкий поклон тем, кто отмечает такую дату! 80 лет! Бесконечность, застывшая в цифрах, всего лишь, на секунду...

Юбилей - событие огромного масштаба, а 80 лет - дата, достойная уважения и самых замечательных хвалебных пожеланий! Если Вы не знаете, как поздравить юбиляра с такой прекрасной датой, то мы Вам поможем.

Мы пришли на юбилей,

Так встречайте нас скорей,

Приглашайте пировать,

Юбилей Ваш отмечать!

Вам в душе всего лишь "8",

Ну а "нолик" мы отбросим -

Пусть в сторонке постоит

И чуток повременит!

Честь, хвала и уважение

За такое настроение,

За улыбки, доброту,

За всю эту суету!

До 100 лет желаем жить,

Все преграды обходить,

Наслаждаться, пировать,

Никогда не унывать!

Торжественный сегодня день,

Великий праздник - юбилей!

Ведь прожито уже немало -

Почти что 30 000 дней!

80 - достойный возраст,

И мы поздравить Вас спешим.

Пусть жизнь Вас радует лучами,

А грусти Вас сейчас лишим.

Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, радости и сил.

И чтобы каждый день грядущий

Вам только счастье приносил!

Восемьдесят. Кто поверит,

Что вам столько лет?

Паспорт если лишь проверит,

А иначе - нет.

Бодрость Ваша удивляет,

Восхищает всех,

Пусть здоровье укрепляют

Радость и успех.

Пусть в достатке Ваши годы

Будут проходить,

Пусть минуют Вас невзгоды,

Пусть Вас тянет жить.

В ваш юбилей учиться мы пришли

Той мудрости, что накопили вы.

Быть может, захотите поделиться,

Рецепты нам откроете свои.

Девятый вам десяток счет откроет,

А нам поверить в это нелегко,

Не тянете на возраст свой, не скроем,

Так греет взгляд спокойно и светло.

Мы вашим вдохновляемся примером,

Мечтаем мы дожить до ваших лет,

Быть полными любви, надежды, веры.

Вы мудрый дайте нам скорее свой совет.

А мы желаем вам здоровья, счастья,

Чтоб не болеть, не стариться вовек.

Всё остальное - в вашей только власти,

Наш юбиляр, наш добрый человек!

Вас поздравить с юбилеем

Члены всей семьи хотят.

Возраст славный отмечаем -

Празднуем 80!

Мы желаем вам здоровья,

Оптимизма, долгих лет.

Радоваться детям, внукам,

Позитивно жить без бед.

Мы за мудрость благодарны,

За уместный ваш совет.

Продолжайте в том же духе,

Мы без вас не сможем, нет.

Еще есть силы, смело в бой!

Гордится вся семья тобой,

Здоровье пусть не подведет,

И все плохое отойдет!

Тебе желаю танцевать,

Побольше двигаться, гулять,

С друзьями весело болтать,

И никогда не унывать!

Желаю век тебе прожить,

И все желанья воплотить,

Свои десятки не считать,

И восьмидесятилетье отмечать!