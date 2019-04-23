Поздравления с 80-летием на 23 апреля: стихи и открытки

Низкий поклон тем, кто отмечает такую дату! 80 лет! Бесконечность, застывшая в цифрах, всего лишь, на секунду...
Юбилей - событие огромного масштаба, а 80 лет - дата, достойная уважения и самых замечательных хвалебных пожеланий! Если Вы не знаете, как поздравить юбиляра с такой прекрасной датой, то мы Вам поможем.
Мы пришли на юбилей,
Так встречайте нас скорей,
Приглашайте пировать,
Юбилей Ваш отмечать!
Вам в душе всего лишь "8",
Ну а "нолик" мы отбросим -
Пусть в сторонке постоит
И чуток повременит!
Честь, хвала и уважение
За такое настроение,
За улыбки, доброту,
За всю эту суету!
До 100 лет желаем жить,
Все преграды обходить,
Наслаждаться, пировать,
Никогда не унывать!
Торжественный сегодня день,
Великий праздник - юбилей!
Ведь прожито уже немало -
Почти что 30 000 дней!
80 - достойный возраст,
И мы поздравить Вас спешим.
Пусть жизнь Вас радует лучами,
А грусти Вас сейчас лишим.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости и сил.
И чтобы каждый день грядущий
Вам только счастье приносил!
Восемьдесят. Кто поверит,
Что вам столько лет?
Паспорт если лишь проверит,
А иначе - нет.
Бодрость Ваша удивляет,
Восхищает всех,
Пусть здоровье укрепляют
Радость и успех.
Пусть в достатке Ваши годы
Будут проходить,
Пусть минуют Вас невзгоды,
Пусть Вас тянет жить.
В ваш юбилей учиться мы пришли
Той мудрости, что накопили вы.
Быть может, захотите поделиться,
Рецепты нам откроете свои.
Девятый вам десяток счет откроет,
А нам поверить в это нелегко,
Не тянете на возраст свой, не скроем,
Так греет взгляд спокойно и светло.
Мы вашим вдохновляемся примером,
Мечтаем мы дожить до ваших лет,
Быть полными любви, надежды, веры.
Вы мудрый дайте нам скорее свой совет.
А мы желаем вам здоровья, счастья,
Чтоб не болеть, не стариться вовек.
Всё остальное - в вашей только власти,
Наш юбиляр, наш добрый человек!
Вас поздравить с юбилеем
Члены всей семьи хотят.
Возраст славный отмечаем -
Празднуем 80!
Мы желаем вам здоровья,
Оптимизма, долгих лет.
Радоваться детям, внукам,
Позитивно жить без бед.
Мы за мудрость благодарны,
За уместный ваш совет.
Продолжайте в том же духе,
Мы без вас не сможем, нет.
Еще есть силы, смело в бой!
Гордится вся семья тобой,
Здоровье пусть не подведет,
И все плохое отойдет!
Тебе желаю танцевать,
Побольше двигаться, гулять,
С друзьями весело болтать,
И никогда не унывать!
Желаю век тебе прожить,
И все желанья воплотить,
Свои десятки не считать,
И восьмидесятилетье отмечать!