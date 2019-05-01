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Среда, 01.05.2019
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1 мая - в Украине отмечают День труда

Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки

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Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда (Праздник Весны и Труда).

Праздник возник еще в древней Италии. Местные племена почитали в этот день богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц май. Считалось, что чем громче и праздничнее отметить 1 мая, тем больше будет урожая.

 

Тепло на душе, и ликует страна.

С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет всё так спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

Пусть любимым будет труд.

 

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

 

В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

1 мая - в Украине отмечают День труда

С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением.

 

Солнце жаркое пускай

Будни освещает,

Станет вся земля как рай —

Ярче, чем в мечтаниях!

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.

 

Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всём всегда везет

Веселым и активным!

Праздник весенний Весны и Труда

Отметим мы так, как хотелось всегда!

Зацветших деревьев кружит аромат,

Даря настроение всем встречным подряд.

Работа сегодня пускай подождет,

А дождик, чуть брызнув, скорее пройдет.

В небес синеве разливаясь, лучи

От счастья, весны дарят людям ключи.

Кружат пусть вам голову шутки и смех,

Разных забав вам и шумных потех!

Удачи всем, пусть у всех будет успех!

Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Google отметил дудлом День труда 2019

Пусть праздник как-то подзабыли...

Остался День Весны, Труда.

Зато все помнят, как ходили

Давно со стягами. Тогда

Решали мы про транспаранты,

А нынче кто их понесет?

В петличках ленточки и банты,

От них избавились и всё...

Куда же праздники уходят?

... Уходят, видно, на покой...

Разумно всё, но помним вроде —

У нас ведь праздник был такой!

Поздравляю с Первомаем!

И желаю от души,

Серых будней чтоб не знали,

Дни чтоб были хороши.

 

Чтоб работа сердце грела

И доход восторг чтоб нес,

Чтоб сбывались все желанья

Из волшебных, сладких грез.

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