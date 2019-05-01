Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки

Праздник возник еще в древней Италии. Местные племена почитали в этот день богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц май. Считалось, что чем громче и праздничнее отметить 1 мая, тем больше будет урожая.
Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всём всегда везет
Веселым и активным!
Праздник весенний Весны и Труда
Отметим мы так, как хотелось всегда!
Зацветших деревьев кружит аромат,
Даря настроение всем встречным подряд.
Работа сегодня пускай подождет,
А дождик, чуть брызнув, скорее пройдет.
В небес синеве разливаясь, лучи
От счастья, весны дарят людям ключи.
Кружат пусть вам голову шутки и смех,
Разных забав вам и шумных потех!
Удачи всем, пусть у всех будет успех!
Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
Пусть праздник как-то подзабыли...
Остался День Весны, Труда.
Зато все помнят, как ходили
Давно со стягами. Тогда
Решали мы про транспаранты,
А нынче кто их понесет?
В петличках ленточки и банты,
От них избавились и всё...
Куда же праздники уходят?
... Уходят, видно, на покой...
Разумно всё, но помним вроде —
У нас ведь праздник был такой!
Поздравляю с Первомаем!
И желаю от души,
Серых будней чтоб не знали,
Дни чтоб были хороши.
Чтоб работа сердце грела
И доход восторг чтоб нес,
Чтоб сбывались все желанья
Из волшебных, сладких грез.