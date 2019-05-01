Google отметил дудлом День труда 2019

Новости технологии: Сегодня, 1 мая, Google отметил Первомай праздничным дудлом.

В среду, 1 мая, в Украине отмечают Праздник труда или День международной солидарности трудящихся. Праздник отмечается в 142 странах и территориях мира.

В некоторых странах Первомай отмечается в иное время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

Google посвятил дудл празднику труда, что бы поздравить трудящихся. Дудл доступен не во всех странах:

Google Doodle представлен в виде открытки и очень похож на предыдущие дудлы, посвященные 1 маю.

История:

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы.

В СССР Первомай долгие годы был основным государственным праздником. 1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной первомайской демонстрации.

В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в праздник Весны и Труда.