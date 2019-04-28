Красивые поздравления с днем рождения на 28 апреля в прозе и открытках

Спокойный характер людей, отмечающих свой день рождения 28 апреля, скрывает под собой невероятные амбиции.

Как и большинству представителей этого знака, рожденные 28 апреля нужны опора и чувство надежности, однако их неугомонная природа требует изменений и ярких впечатлений. Они обожают экспериментировать и исследовать доселе нетронутые территории. Главной задачей для них является обрести умение сочетать дух авантюризма с внутренней практичностью знака Зодиака.

Рожденные 28 апреля заявляют о себе громко, если не сказать навязчиво. Крайне решительные личности, они, раз определив для себя цель, уже ни за что не отступают. Отважно противостоя всем невзгодам, преодолевая все возможные препятствия, сметая натиск любых оппонентов - даже самых серьезных, - они неуклонно продвигаются вперед. Ими движет непреодолимое желание продемонстрировать свою жизненную позицию, и не так-то легко заставить их отказаться от своих идеалов. Будучи весьма искушенными политиками и дипломатами в повседневной жизни, они подчас производят впечатление людей рассудительных и даже сговорчивых. Однако в процессе общения с ними становится предельно ясно, что единственный компромисс, на который они соглашаются, - это тот, который будет полностью устраивать только их самих. Они охотно раздают обещания, но позже интерпретируют их по-своему, а могут и вовсе отказаться от выполнения взятых на себя обязательств.

Для рожденных 28 апреля важно не относиться к себе чересчур серьезно. Действуя с позиции превосходства, они рискуют вызвать антагонизм со стороны окружающих. Отстаивание интересов обездоленных принесет им большее удовлетворение и заслуженное признание. Кроме того, им следует усвоить, что излишняя опека детей, друзей и коллег, когда те уже научились действовать самостоятельно, - никому не нужный и лишний балласт, сдерживающий продвижение вперед. Важно вовремя снять с себя груз чрезмерной ответственности - это поможет рожденным 28 апреля развить в себе психологическую объективность, необходимую для периодического расслабления и бесстрастного наблюдения за происходящим на сцене жизни.

Поздравления

С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. если сюрпризов - то только приятных, если знакомств - то самых сердечных, если новостей - то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!

Поздравляю с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

Хочется пожелать радугу переливающихся событий в жизни, лучезарных людей рядом, спокойствия на личном фронте и только самых искренний желаний! Пускай удача всегда будет рядом и не даст невзгодам ни единого шанса, пускай любая поставленная цель попадает в точку и пускай каждое мгновение приносит только позитивные и счастливые чувства! С днем рождения!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.