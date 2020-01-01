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Душевные СМС-поздравления с днем рождения 1 января, открытки

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Душевные СМС-поздравления с днем рождения 1 января, открытки
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Выбирая классные смс поздравления с днём рождения, мы просматриваем десятки разных вариантов, но останавливаемся на наиболее подходящем.

  • 1

    Пусть в жизни будет все, что нужно:

    Здоровье, мир, любовь и дружба.

    Не отвернется пусть успех,

    Удача любит больше всех.

     

    Пусть счастье будет настоящим,

    К мечте и радости манящим.

    Желаю много светлых лет

    Без боли, горестей и бед!

  • 2

  • 3

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 4

  • 5

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра.

     

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда!

  • 6

  • 7

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения!

    Поздравляю с днём рождения!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днем рожденья!

    Денег, бодрости, веселья,

    Пусть удача будет рядом,

    Солнце греет теплым взглядом.

     

    И здоровье, и любовь

    Пусть идут всегда с тобой.

    Чтобы дом был полон смеха,

    Счастья, радости, успеха!

  • 10

  • 11

    Желаю много-много счастья,

    Побольше мира, доброты,

    Пускай обходят все ненастья,

    И пусть сбываются мечты.

     

    Удача пусть сопровождает,

    Здоровья, радости − мешок,

    Улыбок, смеха я желаю,

    И пусть всё в жизни будет ок!

  • 12

  • 13

    С днем рожденья поздравляю

    И тебе я пожелаю

    Счастья, радости, успеха,

    Крепкого здоровья, смеха!

     

    Любви, удачи, вдохновения

    И всех желаний исполнения,

    Чтоб жить богато и без бед

    Еще как минимум сто лет!

  • 14

  • 15

    Спешу поздравить с днем рожденья

    И пожелать от всей души

    Здоровья, счастья и везенья,

    Тепла, спокойствия внутри.

     

    Пусть каждый день приносит радость,

    Эмоции и доброту,

    Пусть путешествия подарят

    Мечты, добро и красоту!

  • 16

  • 17

    Пусть подарит день рождения

    Счастье, нежность и успех,

    Море ярких впечатлений,

    Самый звонкий в мире смех!

     

    И большой запас везения,

    Процветания, доброты,

    Чтоб не трогали сомнения

    И исполнились мечты!

Прикольные поздравления с днем рождения 31 декабря в стихах и открытках

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