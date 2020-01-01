Душевные СМС-поздравления с днем рождения 1 января, открытки

1 Пусть в жизни будет все, что нужно: Здоровье, мир, любовь и дружба. Не отвернется пусть успех, Удача любит больше всех. Пусть счастье будет настоящим, К мечте и радости манящим. Желаю много светлых лет Без боли, горестей и бед!

2

3 Тебе желаю в день рожденья Невероятного везенья, Любви, здоровья и успеха, Улыбок, искреннего смеха, Веселья, счастья без предела И бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья И всех желаний исполненья!

4

5 Поздравляем с днем рожденья! Желаем радостных мгновений. Побольше света и тепла, Улыбок, счастья и добра. Здоровья крепкого, везенья, Любви, удачи, настроенья. Больших побед на все года, Успеха в жизни навсегда!

6

7 Счастья, радости, здоровья, Мира, нежности с любовью, Процветать и долго жить Я желаю от души! Всех чудес, что есть на свете, Доброты, тепла и света, Волшебства и вдохновения! Поздравляю с днём рождения!

8

9 Поздравляю с днем рожденья! Денег, бодрости, веселья, Пусть удача будет рядом, Солнце греет теплым взглядом. И здоровье, и любовь Пусть идут всегда с тобой. Чтобы дом был полон смеха, Счастья, радости, успеха!

10

11 Желаю много-много счастья, Побольше мира, доброты, Пускай обходят все ненастья, И пусть сбываются мечты. Удача пусть сопровождает, Здоровья, радости − мешок, Улыбок, смеха я желаю, И пусть всё в жизни будет ок!

12

13 С днем рожденья поздравляю И тебе я пожелаю Счастья, радости, успеха, Крепкого здоровья, смеха! Любви, удачи, вдохновения И всех желаний исполнения, Чтоб жить богато и без бед Еще как минимум сто лет!

14

15 Спешу поздравить с днем рожденья И пожелать от всей души Здоровья, счастья и везенья, Тепла, спокойствия внутри. Пусть каждый день приносит радость, Эмоции и доброту, Пусть путешествия подарят Мечты, добро и красоту!

16