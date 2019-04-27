Милые поздравления с 5-летним юбилеем на 27 апреля в стихах и открытках

Пять лет - вроде мало. В то же время - юбилей.

5 лет - уникальный праздник для ребенка, который нельзя пропускать. Это же первый юбилей в жизни маленького человека. Мы собрали для вас самые веселые и добрые поздравления в стихах ребенку на день рождения 5 лет. Оригинальные стихотворные пожелания на 5-летний юбилей.

По пальцам можно сосчитать:

Один, два, три, четыре, пять!

Что значит этот счет простой? -

То, что сегодня праздник твой!

Ты в этот день главнее всех!

Пусть музыка звучит и смех!

Подарки, торт, гора конфет

Все для тебя! Тебе 5 лет!

Вот и пятый День рожденья!

Пожелать хотим везенья,

Целый день играть, смеяться,

С чудесами повстречаться,

И друзей веселых рядом,

Добрых сказок, ярких радуг!

Все исполнятся мечты,

Радость будет там, где ты!

Пять лет - красивая дата,

Пять лет - небольшой юбилей,

Пять лет - это жизни начало,

Беззаботный период детей.

Мы хотим тебя поздравить,

Пожелать в этом мире добра,

Чтобы мечты все твои сбывались,

Не грустили глаза никогда.

Пять лет - такой огромный возраст,

И ты уже большой совсем!

А дай, тебя я поцелую,

Иль вообще возьму и съем!

Расти, малыш, на радость маме,

На радость папе и родным!

Желаю быть всегда счастливым,

Таким же милым и смешным!

Тебя пять лет! Вот это да!

Нет скуки, грусти - ни следа:

Радостью и счастьем полон дом,

Ведь снова именины в нем!

Желаем мы тебе опять:

Все делай на оценку "пять" -

Трудись, учись, танцуй и пой,

Чтоб любовались мы тобой!