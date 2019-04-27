Милые поздравления с 5-летним юбилеем на 27 апреля в стихах и открытках

5 лет - уникальный праздник для ребенка, который нельзя пропускать. Это же первый юбилей в жизни маленького человека. Мы собрали для вас самые веселые и добрые поздравления в стихах ребенку на день рождения 5 лет. Оригинальные стихотворные пожелания на 5-летний юбилей.
По пальцам можно сосчитать:
Один, два, три, четыре, пять!
Что значит этот счет простой? -
То, что сегодня праздник твой!
Ты в этот день главнее всех!
Пусть музыка звучит и смех!
Подарки, торт, гора конфет
Все для тебя! Тебе 5 лет!
Вот и пятый День рожденья!
Пожелать хотим везенья,
Целый день играть, смеяться,
С чудесами повстречаться,
И друзей веселых рядом,
Добрых сказок, ярких радуг!
Все исполнятся мечты,
Радость будет там, где ты!
Пять лет - красивая дата,
Пять лет - небольшой юбилей,
Пять лет - это жизни начало,
Беззаботный период детей.
Мы хотим тебя поздравить,
Пожелать в этом мире добра,
Чтобы мечты все твои сбывались,
Не грустили глаза никогда.
Пять лет - такой огромный возраст,
И ты уже большой совсем!
А дай, тебя я поцелую,
Иль вообще возьму и съем!
Расти, малыш, на радость маме,
На радость папе и родным!
Желаю быть всегда счастливым,
Таким же милым и смешным!
Тебя пять лет! Вот это да!
Нет скуки, грусти - ни следа:
Радостью и счастьем полон дом,
Ведь снова именины в нем!
Желаем мы тебе опять:
Все делай на оценку "пять" -
Трудись, учись, танцуй и пой,
Чтоб любовались мы тобой!