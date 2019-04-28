Поздравления с 15-летием на 28 апреля в открытках и стихах

15 лет - поистине замечательный возраст. Это время смеха, радости, надежды. Поэтому очень важно, чтобы поздравления с этим юбилеем были наилучшими. В этот день юбиляру стоит пожелать счастья, удачи, исполнения всех мечт и дать важные советы на будущее.
Юбилей - 15 лет -
Самой юности расцвет.
Пусть же будет она яркой,
Не скупится на подарки.
Каждый миг пусть восхищает,
Красотой своей пленяет.
Ни минуты не теряй -
Двери в завтра открывай!
15 лет, твой юбилей
И юность в двери стучится,
Ты не спеши взрослеть,
Пусть детство чуть-чуть продлится.
Все у тебя впереди:
Любовь, мечты и свершения,
Расти тебе и идти
Дорогою становления.
Желаю средь сотен путей
Выбрать единственный свой
И по нему идти
Вперед за своей мечтой.
Пятнадцать лет - вот это да,
Как быстро ведь летят года!
Желаю в этот день рождения
Улыбок, счастья и везения!
Тебе все будет по плечу,
Ты лишь поверь в мечту свою.
Желанья пусть не так просты,
Но верю, что всё сможешь ты!
Люби, живи, шагай вперед,
И мир пускай весь подождет.
Счастливой жизнью наслаждайся,
Как можно чаще улыбайся!
Пятнадцать лет бывает раз.
Не торопи года напрасно,
Желаю жить здесь и сейчас,
Желаю искреннего счастья.
Пускай невзгоды и печаль
Тебя обходят стороною.
Люби, надейся и прощай.
Но только будь всегда собою!
С юбилеем! С пятнадцатилетием!
Будь счастливее всех на планете.
Пусть хорошее будет свершаться,
Все мечтания осуществятся.
Результатов отличных в учебе,
По душе увлекательных хобби.
Добрых встреч и событий отрадных,
Дней нескучных, сюрпризов приятных,
Самых радостных мероприятий,
Верной дружбы, взаимных симпатий.