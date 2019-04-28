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Поздравления с 15-летием на 28 апреля в открытках и стихах

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Поздравления с 15-летием на 28 апреля в открытках и стихах
16:16 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для Вас лучшие поздравления с 15-летним юбилеем.

15 лет - поистине замечательный возраст. Это время смеха, радости, надежды. Поэтому очень важно, чтобы поздравления с этим юбилеем были наилучшими. В этот день юбиляру стоит пожелать счастья, удачи, исполнения всех мечт и дать важные советы на будущее.

Юбилей - 15 лет -

Самой юности расцвет.

Пусть же будет она яркой,

Не скупится на подарки.

Каждый миг пусть восхищает,

Красотой своей пленяет.

Ни минуты не теряй -

Двери в завтра открывай!

15 лет, твой юбилей

И юность в двери стучится,

Ты не спеши взрослеть,

Пусть детство чуть-чуть продлится.

Все у тебя впереди:

Любовь, мечты и свершения,

Расти тебе и идти

Дорогою становления.

Желаю средь сотен путей

Выбрать единственный свой

И по нему идти

Вперед за своей мечтой.

Пятнадцать лет - вот это да,

Как быстро ведь летят года!

Желаю в этот день рождения

Улыбок, счастья и везения!

Тебе все будет по плечу,

Ты лишь поверь в мечту свою.

Желанья пусть не так просты,

Но верю, что всё сможешь ты!

Люби, живи, шагай вперед,

И мир пускай весь подождет.

Счастливой жизнью наслаждайся,

Как можно чаще улыбайся!

Пятнадцать лет бывает раз.

Не торопи года напрасно,

Желаю жить здесь и сейчас,

Желаю искреннего счастья.

Пускай невзгоды и печаль

Тебя обходят стороною.

Люби, надейся и прощай.

Но только будь всегда собою!

Красивые поздравления с днем рождения

С юбилеем! С пятнадцатилетием!

Будь счастливее всех на планете.

Пусть хорошее будет свершаться,

Все мечтания осуществятся.

Результатов отличных в учебе,

По душе увлекательных хобби.

Добрых встреч и событий отрадных,

Дней нескучных, сюрпризов приятных,

Самых радостных мероприятий,

Верной дружбы, взаимных симпатий.

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