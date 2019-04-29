Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки

В возрасте 90 лет люди обретают мудрость, которой готовы поделиться с каждым.

На 90-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.

Девяносто - солидная дата -

Это жизни триумф без сомнения.

Мир Ваш внутренний, очень богатый,

Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:

Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью

Юбилей отмечать по традиции.

И желаем Вам море здоровья -

Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, спокойных,

Теплотой и заботой согретых!

90 - Юбилей!

Поздравляем с этой датой!

Расскажите свой секрет:

Как прожить так много лет?

В жизни вам не растеряться!

Скажем просто: "Так держать!".

Чтоб недугам не поддаться

И на 100 лет всех позвать.

Чтоб на все хватало сил,

Каждый день казался лучшим,

Чтобы выпал не один

Вам еще счастливый случай.

Чтоб в достатке был ваш дом.

Внуки, правнуки рождались.

И за праздничным столом

Все почаще собирались.

Девяносто - почти век,

Это чудо-человек!

Мы здоровья Вам желаем,

Низко головы склоняем,

Уважая седину,

Победившую в войну!

Крепко руку Вам пожмем

И букет преподнесем,

Жизни мирной, жизни долгой,

Без заботы и тревоги,

Просто низкий Вам поклон,

И примите поздравок!

90-й юбилей -

Ступенька перед сотней,

С датою почтенной

Поздравим вас сегодня.

Дом гостями переполнен,

Дети, внуки, правнуки -

Все сегодня собрались

На вашем славном празднике.

Пусть судьба счастливой будет,

Лет вам не жалеет,

Чтоб поздравить вас смогли

Мы с сотым юбилеем.

В это да, Вот это дата!

Вот это полный юбилей,

Дожить до девяноста,

Это вам не вата,

Ты выглядишь в сто раз, чем я бодрей,

Не вешай нос, все будет круто!

Пускай идут года!

Ведь непременно, дотянешь ты до ста!