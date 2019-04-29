Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки

На 90-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.
Девяносто - солидная дата -
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
90 - Юбилей!
Поздравляем с этой датой!
Расскажите свой секрет:
Как прожить так много лет?
В жизни вам не растеряться!
Скажем просто: "Так держать!".
Чтоб недугам не поддаться
И на 100 лет всех позвать.
Чтоб на все хватало сил,
Каждый день казался лучшим,
Чтобы выпал не один
Вам еще счастливый случай.
Чтоб в достатке был ваш дом.
Внуки, правнуки рождались.
И за праздничным столом
Все почаще собирались.
Девяносто - почти век,
Это чудо-человек!
Мы здоровья Вам желаем,
Низко головы склоняем,
Уважая седину,
Победившую в войну!
Крепко руку Вам пожмем
И букет преподнесем,
Жизни мирной, жизни долгой,
Без заботы и тревоги,
Просто низкий Вам поклон,
И примите поздравок!
90-й юбилей -
Ступенька перед сотней,
С датою почтенной
Поздравим вас сегодня.
Дом гостями переполнен,
Дети, внуки, правнуки -
Все сегодня собрались
На вашем славном празднике.
Пусть судьба счастливой будет,
Лет вам не жалеет,
Чтоб поздравить вас смогли
Мы с сотым юбилеем.
В это да, Вот это дата!
Вот это полный юбилей,
Дожить до девяноста,
Это вам не вата,
Ты выглядишь в сто раз, чем я бодрей,
Не вешай нос, все будет круто!
Пускай идут года!
Ведь непременно, дотянешь ты до ста!