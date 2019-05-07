Лучшие поздравления с 1 годовщиной свадьбы на 7 мая: стихи и открытки

Ситцевая свадьба - один год совместной жизни. В символике названия ситцевой годовщины свадьбы заключена некоторая двусмысленность. Консервативные источники утверждают, что в течение первого года со дня свадьбы отношения похожи на самую непрочную ткань - ситец.
Молодожены дарят в этот день друг другу ситцевые платочки. Иногда она называется хлопчатобумажной. Называется она так потому, что жизнь молодоженов уже вошла в будни.
Также в этот день выпивают одну бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.
Год прошел, как день один, промчался,
Полон радости, надежд и добрых слов.
Год назад Ваш рай земной начался.
Ситцем украшаете свой стол.
Вам сегодня о любви безбрежной
Каждый встречный щедро говорит,
Пусть же будет она долгой - вечной,
Пусть ее Господь для Вас хранит!
С годовщиной поздравляем,
Огромного счастья желаем!
В любви и радости живите,
От жизни все лучшее получите
Согласья во всем достигайте,
Всегда друг друга уважайте,
Живите в счастье много лет
От нас - Любовь вам да Совет!
Ах, свадьба, свадьба! Этот праздник
Как много света излучал!
И так торжественно и страстно
Марш Мендельсона зазвучал.
Прошел уж год, пусть счастья птица
Всегда с собою вас зовет,
А этот ваш рулончик ситца
Тепло души вам принесет!
Сердце пусть в груди пылает,
А любовь пусть не сгорает!
В жизни семейной год пролетел,
И ситцевой свадьбы день наступает.
Желаем любви и добрых лишь дел,
Пусть ссор и раздоров у вас не бывает!
Домашний очаг пусть надежно горит,
Двумя парами рук заботливо сложен.
От бед и печалей пусть вас сохранит,
Любовь и заботу, в семье приумножив.
С годовщиной вашей свадьбы
Поздравляю я, друзья!
Пусть крепчает с каждым годом,
Ваша дружная семья!
Не иссякнут пусть финансы,
Пусть баланс только растет,
Чтоб икру черпали ложкой,
Чтоб стаканом пили мед!
Чтоб летали ежегодно
Только в теплые края,
Вот чего на годовщину
Пожелать хочу вам я!