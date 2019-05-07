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Лучшие поздравления с 1 годовщиной свадьбы на 7 мая: стихи и открытки

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Лучшие поздравления с 1 годовщиной свадьбы на 7 мая: стихи и открытки
15:24 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Сегодня мы подготовили для вас самые красивые поздравления с годовщиной свадьбы, выраженные в стихах.

Ситцевая свадьба - один год совместной жизни. В символике названия ситцевой годовщины свадьбы заключена некоторая двусмысленность. Консервативные источники утверждают, что в течение первого года со дня свадьбы отношения похожи на самую непрочную ткань - ситец.

Молодожены дарят в этот день друг другу ситцевые платочки. Иногда она называется хлопчатобумажной. Называется она так потому, что жизнь молодоженов уже вошла в будни.

Также в этот день выпивают одну бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.

Год прошел, как день один, промчался,

Полон радости, надежд и добрых слов.

Год назад Ваш рай земной начался.

Ситцем украшаете свой стол.

Вам сегодня о любви безбрежной

Каждый встречный щедро говорит,

Пусть же будет она долгой - вечной,

Пусть ее Господь для Вас хранит!

С годовщиной поздравляем,

Огромного счастья желаем!

В любви и радости живите,

От жизни все лучшее получите

Согласья во всем достигайте,

Всегда друг друга уважайте,

Живите в счастье много лет

От нас - Любовь вам да Совет!

Ах, свадьба, свадьба! Этот праздник

Как много света излучал!

И так торжественно и страстно

Марш Мендельсона зазвучал.

Прошел уж год, пусть счастья птица

Всегда с собою вас зовет,

А этот ваш рулончик ситца

Тепло души вам принесет!

Сердце пусть в груди пылает,

А любовь пусть не сгорает!

В жизни семейной год пролетел,

И ситцевой свадьбы день наступает.

Желаем любви и добрых лишь дел,

Пусть ссор и раздоров у вас не бывает!

Домашний очаг пусть надежно горит,

Двумя парами рук заботливо сложен.

От бед и печалей пусть вас сохранит,

Любовь и заботу, в семье приумножив.

Поздравления с днем рождения на 7 мая

С годовщиной вашей свадьбы

Поздравляю я, друзья!

Пусть крепчает с каждым годом,

Ваша дружная семья!

Не иссякнут пусть финансы,

Пусть баланс только растет,

Чтоб икру черпали ложкой,

Чтоб стаканом пили мед!

Чтоб летали ежегодно

Только в теплые края,

Вот чего на годовщину

Пожелать хочу вам я!

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