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Поздравления со 2 годовщиной свадьбы на 8 мая: проза и открытки

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Поздравления со 2 годовщиной свадьбы на 8 мая: проза и открытки
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Свадьба – это старт совместной жизни двух людей. И каждая годовщина этого события – это очередной шаг, пройденный с момента воссоединения двух сердец.

Двухлетнюю годовщину со дня бракосочетания называют бумажной свадьбы. Супружеские отношения в этот период отождествляются с самым непрочным материалом – бумагой: легко рвется, мнется, горит.

За два года семейной жизни супруги успевают достаточно хорошо узнать друг друга. Выявляются неприятные привычки, происходит распределение обязанностей, притирка характеров. Часто в это время у пары появляется малыш, что означает окончание романтического периода, когда муж и жена принадлежали только друг другу и наслаждались близостью. В то же время это период радости и счастья от новых эмоций и впечатлений, - они-то и должны помочь преодолеть возможные конфликты.

Поздравления

Поздравляем с годовщиной свадьбы! Бумажная свадьба - это 2 года прекрасной и чувственной совместной жизни. Желаем вам развивать и украшать свои отношения. Пусть крепкой и надежной будет ваша семья. Любите друг друга, дарите внимание, слушайте и оберегайте, поддерживайте и понимайте. Будьте взаимной надежной опорой, поддержкой и отдушиной. Счастья вам на много десятилетий!

Поздравляю вас с бумажной годовщиной, с 2-умя годами семейного счастья. Пусть каждый день для вас будет новым чистым бумажным листом, на котором вы вместе будете писать чудесные истории своей любви, своих побед и достижений. Желаю вам здоровья и гармонии, достатка и добра.

Поздравляю с бумажной свадьбой, с 2-летним стажем счастливой семейной жизни. Пусть вам всегда улыбается удача, пусть с каждым годом только крепче становится ваша любовь, путь не знает границ и препятствий никогда ваше счастье, пусть ваша жизнь идет красиво и легко, словно летит по воздуху бумажный самолетик.

Два года совместного счастья - это воистину прекрасно! Желаю вам всегда любить, уважать и ценить друг друга, ведь вы прекрасная пара! Пускай в ваших отношениях царят гармония и взаимопонимание! Дарите своей семье ласку, заботу и безграничное счастье!

Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки

Милые супруги! Поздравляю вас с годовщиной вашего светлого праздника - бумажной свадьбой. Это значит, что вы почти в буквальном смысле съели вместе пуд соли и знаете друг друга, как самих себя. Я очень рада видеть на ваших лицах искреннее счастье, безумно трогает то, с какой нежностью вы смотрите друг на друга. Желаю вам долгих совместных лет жизни, самых красивых, умных, справедливых и чутких детей, которые возьмут себе самые лучшие ваши стороны. Будьте счастливы всегда!

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