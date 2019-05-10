Красивые поздравления с днем рождения в прозе на 10 мая

Эта дата рождения указывает на сочетание честолюбия, энергии и юношеского задора.

Обладая высоким духом, обаянием и добрым сердцем, вы интересны как личность, но ваша жажда успеха проистекает из странного смешения материализма с идеализмом.

Вы родились 10 апреля, знак зодиака Овен. Вы неугомонны и предприимчивы, хотите сделать свою жизнь волнующей и яркой, и благодаря энтузиазму и личному обаянию притягиваете к себе множество друзей и поклонников. Однако в своем стремлении к успеху вы можете быть импульсивным, и вам следует избегать непоследовательности и безответственности.

Обладая острым умом и самобытной творческой натурой, вы склонны распылять свою энергию, пока не найдете правильного пути. Тем не менее, прежде чем вы остановитесь на каком-то определенном образе действий, вам придется научиться не отвлекаться от цели под влиянием других людей.

Будучи интересным, решительным и умным человеком, вы, тем не менее, порой ведете себя как ребенок и отказываетесь взрослеть.

С возраста около 10 лет в вашей жизни наступит период стремления к надежности. Вы с особой силой почувствуете любовь окружающих и поймете важность практических вопросов.

Этот этап будет продолжаться примерно до 40 лет, после чего на первый план выйдут новые интересы, общение и приобретение новых навыков. В 70 лет вы станете более чувствительным, дом и семья начнут играть в вашей жизни более заметную роль.

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грез. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

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Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения во всем, позитивного настроения и исполнения всех планов.

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

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Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!