Поздравления с 4 годовщиной свадьбы на 11 мая в прозе, стихах и открытках

Если миновало четыре года со дня свадьбы, то эту годовщину называют льняной свадьбой. Есть и второе название 4 годовщины свадьбы - восковая свадьба. Насчет причин именования даты 4 лет со дня свадьбы "восковой" мы никакой информации раздобыть не смогли, а вот название "льняная свадьба" довольно примечательно.
По сути, это первое из названий годовщин свадеб, символика которого имеет не эмоциональный, а прагматический характер. Во главе угла уже не личные отношения, а отношение к семье, к дому. Лен - символ достатка и обеспеченности. Льняные вещи ручной работы - это не веселенький ситчик. Иметь в доме льняные вещи - значит, сделать определенное вложение с твердой перспективой на будущее.
Поздравления
Прочна веревочка из льна -
Окрепла за четыре года.
За вас двоих - бокал до дна!
Да ясной в доме вам погоды.
Радость не будет пусть кончаться,
А счастье манит своей лаской,
Вся жизнь пускай будет казаться
Одной большой приятной сказкой.
Красивой вам любви, ребята,
Рекой добра будьте объяты,
Умейте помнить эти даты!
Поздравляю вас с 4-летием супружества. Льняная свадьба - период светлых мечтаний, чувств, эмоций и надежд для вас. И я от всей души желаю всего доброго вашей семье, материального достатка и полной гармони. Пусть в вашей жизни присутствуют все 4 стихии: пусть ярко горит огонь вашей любви, пусть бурным потоком воды текут к вам деньги, пусть вам дышится воздухом счастья, пусть устойчивой будет земля под вашими ногами!
У семьи льняная свадьба!
В день такой что пожелать вам?
Чтобы дом был полной чашей,
А любовь с годами - краше.
Чтобы в мире и согласье
Вы свое соткали счастье,
Чтобы в доме детский смех
Был отрадою для всех.
Чтобы вы в любви купались
И от счастья улыбались!
От чистого сердца поздравляю с 4-ой вашей годовщиной - с этой замечательной льняной свадьбой. Желаю вам радужного счастья и благополучия в семье, неугасаемого уважения и искренней любви, крепкого здоровья и большой удачи, добрых друзей и хорошего достатка.
С четвертой годовщиной
Семью я поздравляю,
Ее льняною свадьбой
В народе называют.
Жизнь стелет перед вами
Льняное полотно,
Пусть чувства ваши крепкими
Будут, как оно.
Желаю вам любовь беречь
И верность ей хранить,
Державшись за руки, вам жизнь
Счастливую прожить.