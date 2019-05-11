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Поздравления с 4 годовщиной свадьбы на 11 мая в прозе, стихах и открытках

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Поздравления с 4 годовщиной свадьбы на 11 мая в прозе, стихах и открытках
16:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Каждая годовщина свадьбы – это очередной шаг, пройденный с момента воссоединения двух сердец.

Если миновало четыре года со дня свадьбы, то эту годовщину называют льняной свадьбой. Есть и второе название 4 годовщины свадьбы - восковая свадьба. Насчет причин именования даты 4 лет со дня свадьбы "восковой" мы никакой информации раздобыть не смогли, а вот название "льняная свадьба" довольно примечательно.

По сути, это первое из названий годовщин свадеб, символика которого имеет не эмоциональный, а прагматический характер. Во главе угла уже не личные отношения, а отношение к семье, к дому. Лен - символ достатка и обеспеченности. Льняные вещи ручной работы - это не веселенький ситчик. Иметь в доме льняные вещи - значит, сделать определенное вложение с твердой перспективой на будущее.

Поздравления

Прочна веревочка из льна -

Окрепла за четыре года.

За вас двоих - бокал до дна!

Да ясной в доме вам погоды.

Радость не будет пусть кончаться,

А счастье манит своей лаской,

Вся жизнь пускай будет казаться

Одной большой приятной сказкой.

Красивой вам любви, ребята,

Рекой добра будьте объяты,

Умейте помнить эти даты!

Поздравляю вас с 4-летием супружества. Льняная свадьба - период светлых мечтаний, чувств, эмоций и надежд для вас. И я от всей души желаю всего доброго вашей семье, материального достатка и полной гармони. Пусть в вашей жизни присутствуют все 4 стихии: пусть ярко горит огонь вашей любви, пусть бурным потоком воды текут к вам деньги, пусть вам дышится воздухом счастья, пусть устойчивой будет земля под вашими ногами!

У семьи льняная свадьба!

В день такой что пожелать вам?

Чтобы дом был полной чашей,

А любовь с годами - краше.

Чтобы в мире и согласье

Вы свое соткали счастье,

Чтобы в доме детский смех

Был отрадою для всех.

Чтобы вы в любви купались

И от счастья улыбались!

От чистого сердца поздравляю с 4-ой вашей годовщиной - с этой замечательной льняной свадьбой. Желаю вам радужного счастья и благополучия в семье, неугасаемого уважения и искренней любви, крепкого здоровья и большой удачи, добрых друзей и хорошего достатка.

Красивые поздравления с днем рождения в прозе

С четвертой годовщиной

Семью я поздравляю,

Ее льняною свадьбой

В народе называют.

Жизнь стелет перед вами

Льняное полотно,

Пусть чувства ваши крепкими

Будут, как оно.

Желаю вам любовь беречь

И верность ей хранить,

Державшись за руки, вам жизнь

Счастливую прожить.

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