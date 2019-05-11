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Суббота, 11.05.2019
Красивые открытки с поздравлением на День матери 2019 (Фото)
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Красивые открытки с поздравлением на День матери 2019 (Фото)

Красота и радость материнства воспета всеми представителями культуры, и это не случайно – ведь степень почитаемости в государстве женщины-матери является показателем благополучия общества. В День матери, в отличие от праздника 8 Марта, принято поздравлять не всех представительниц прекрасного пола, а матерей, бабушек, воздавая должное за их заботу, любовь и терпение.
Фото: pixabay.com
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