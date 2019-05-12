5-я годовщина свадьбы: самые милые поздравления в стихах и открытках на 12 мая

Первый "солидный" юбилей семьи - пять лет свадьбы - называется деревянная свадьба. Семью со стажем в 5 лет можно сравнить с деревянным домом. Хорошей приметой для супругов на 5 годовщину свадьбы считается посадить дерево. Утверждают, что дерево, посаженное на 5 лет свадьбы, переживет все невзгоды и будет памятью для далеких потомков.
Поздравления
С пятилетней важной датой,
С годовщиной вашей свадьбы,
Поздравляем мы сейчас
С деревянной свадьбой вас!
Пять лет - это уж не мало,
Чтоб внимание уделяли
Вы друг другу бы всегда,
Чтоб любовь была в сердцах!
Не ругаться и не злиться,
Очень быстро вам мириться,
Чтоб заботой укрывали,
Словно теплым одеялом!
Развиваться и расти,
Веру, преданность нести,
Чтоб союз ваш процветал
И с годами бы крепчал!
Вы уже пять лет как в браке,
Дата юбилейная,
Пусть в заботе и достатке
Будет жизнь семейная.
Пусть удача никогда
Дом ваш не покинет,
И любовь за все года
Друг к другу не остынет.
Пять лет назад вы дали клятву
По жизни за руку идти,
И с каждым днем любовь крепчает -
Счастливей пары не найти.
На свадьбе вашей деревянной
Хотим сегодня пожелать
Среди проблем, невзгод и быта
Любовь свою не растерять.
Желаем вам пройти сквозь годы,
Дожить до свадьбы золотой.
И, чтобы с вами ни случилось,
Идти дорогою одной!
С юбилеем вас, ребята,
С пятой славной годовщиной,
Пожелаю, чтобы мыслью
И душой были едины.
Чтобы чувство только крепло,
Понимание росло,
Чтоб несло вам только счастье
Обручальное кольцо.
С годовщиной поздравляю,
С первым вашим юбилеем,
Вы за пять прекрасных лет
Стали лучше и мудрее.
Пожелать хочу вам счастья,
Чтоб семья вас вдохновляла,
Чтоб любовь в семейной жизни
Вами только управляла.
Сил желаю вам, терпения,
Понимания, пылкой страсти,
Пусть обходят стороной
Вас проблемы и ненастья.