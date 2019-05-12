5-я годовщина свадьбы: самые милые поздравления в стихах и открытках на 12 мая

Если предыдущие годовщины, идущие перед деревянной свадьбой, были первыми шагами совместной жизни, то это достоверное доказательство прочности семейных уз.

Первый "солидный" юбилей семьи - пять лет свадьбы - называется деревянная свадьба. Семью со стажем в 5 лет можно сравнить с деревянным домом. Хорошей приметой для супругов на 5 годовщину свадьбы считается посадить дерево. Утверждают, что дерево, посаженное на 5 лет свадьбы, переживет все невзгоды и будет памятью для далеких потомков.

Поздравления

С пятилетней важной датой,

С годовщиной вашей свадьбы,

Поздравляем мы сейчас

С деревянной свадьбой вас!

Пять лет - это уж не мало,

Чтоб внимание уделяли

Вы друг другу бы всегда,

Чтоб любовь была в сердцах!

Не ругаться и не злиться,

Очень быстро вам мириться,

Чтоб заботой укрывали,

Словно теплым одеялом!

Развиваться и расти,

Веру, преданность нести,

Чтоб союз ваш процветал

И с годами бы крепчал!

Вы уже пять лет как в браке,

Дата юбилейная,

Пусть в заботе и достатке

Будет жизнь семейная.

Пусть удача никогда

Дом ваш не покинет,

И любовь за все года

Друг к другу не остынет.

Пять лет назад вы дали клятву

По жизни за руку идти,

И с каждым днем любовь крепчает -

Счастливей пары не найти.

На свадьбе вашей деревянной

Хотим сегодня пожелать

Среди проблем, невзгод и быта

Любовь свою не растерять.

Желаем вам пройти сквозь годы,

Дожить до свадьбы золотой.

И, чтобы с вами ни случилось,

Идти дорогою одной!

С юбилеем вас, ребята,

С пятой славной годовщиной,

Пожелаю, чтобы мыслью

И душой были едины.

Чтобы чувство только крепло,

Понимание росло,

Чтоб несло вам только счастье

Обручальное кольцо.

С годовщиной поздравляю,

С первым вашим юбилеем,

Вы за пять прекрасных лет

Стали лучше и мудрее.

Пожелать хочу вам счастья,

Чтоб семья вас вдохновляла,

Чтоб любовь в семейной жизни

Вами только управляла.

Сил желаю вам, терпения,

Понимания, пылкой страсти,

Пусть обходят стороной

Вас проблемы и ненастья.