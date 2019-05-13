Поздравления с 6 годовщиной свадьбы на 13 мая: стихи и открытки

6 годовщина свадьбы - первая из "металлических" годовщин - называется чугунной свадьбой. По одной версии название годовщины связано с тем, что отношения уже прочны, как металл, но это самый хрупкий из всех металлов.
По другой версии, "чугунное" название 6 лет свадьбы прославляет именно крепость домашнего очага.
Поздравления
От бумажной до чугунной
6 годков вы вместе шли,
Утром, днем и ночью лунной,
В горе, в радости, в любви.
С этой датой поздравляем.
Молодцы вы, спору нет.
Пусть любовь вас окрыляет
Еще много-много лет.
Чугунная свадьба -
Вы вместе шесть лет.
Казалось, вчера вы
Давали обет
Друг с другом и в радости быть,
И в печали.
Ну что ж, всё совпало -
Вы слово сдержали.
Любите и дальше,
Живите без бед.
Семейного счастья
На сто тысяч лет!
Со свадьбой чугунной,
Родные вы наши!
Любви вам нескудной,
Взаимно пьянящей.
Огромного счастья
Такого, как солнце,
Чтоб только случалось
В постели бороться.
Пусть мир будет в доме,
Достаток внимания
И в делах спорных
Вагон понимания.
Шесть лет - семейный стаж,
Чудесный день рождения!
Союз прекрасен ваш -
Он лучший без сомненья.
Мы поздравляем вас,
Пусть жизнь идет в согласии,
И каждый день и час
Конечно, будьте счастливы!
Чугунная свадьба настала.
Существенный срок, говорят.
И все-таки этого мало!
Недавно ведь вышли на старт.
Гордитесь, родные, годами,
Которые были вдвоем.
Пусть счастье останется с вами,
И будет сильней с каждым днем!