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Поздравления с 6 годовщиной свадьбы на 13 мая: стихи и открытки

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Поздравления с 6 годовщиной свадьбы на 13 мая: стихи и открытки
16:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На шестом году совместной жизни супругов ожидает очередная годовщина - чугунная свадьба.

6 годовщина свадьбы - первая из "металлических" годовщин - называется чугунной свадьбой. По одной версии название годовщины связано с тем, что отношения уже прочны, как металл, но это самый хрупкий из всех металлов.

По другой версии, "чугунное" название 6 лет свадьбы прославляет именно крепость домашнего очага.

Поздравления

От бумажной до чугунной

6 годков вы вместе шли,

Утром, днем и ночью лунной,

В горе, в радости, в любви.

С этой датой поздравляем.

Молодцы вы, спору нет.

Пусть любовь вас окрыляет

Еще много-много лет.

Чугунная свадьба -

Вы вместе шесть лет.

Казалось, вчера вы

Давали обет

Друг с другом и в радости быть,

И в печали.

Ну что ж, всё совпало -

Вы слово сдержали.

Любите и дальше,

Живите без бед.

Семейного счастья

На сто тысяч лет!

Со свадьбой чугунной,

Родные вы наши!

Любви вам нескудной,

Взаимно пьянящей.

Огромного счастья

Такого, как солнце,

Чтоб только случалось

В постели бороться.

Пусть мир будет в доме,

Достаток внимания

И в делах спорных

Вагон понимания.

Шесть лет - семейный стаж,

Чудесный день рождения!

Союз прекрасен ваш -

Он лучший без сомненья.

Мы поздравляем вас,

Пусть жизнь идет в согласии,

И каждый день и час

Конечно, будьте счастливы!

Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки

Чугунная свадьба настала.

Существенный срок, говорят.

И все-таки этого мало!

Недавно ведь вышли на старт.

Гордитесь, родные, годами,

Которые были вдвоем.

Пусть счастье останется с вами,

И будет сильней с каждым днем!

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