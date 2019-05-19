Поздравления с 12 годовщиной свадьбы на 19 мая: стихи и открытки

Каждая годовщина совместной жизни – праздник для супругов, и повод радостно, весело провести день.

Спустя 12 лет после заключения брачного союза празднуется годовщина, называемая у нас никелевой, американцев жемчужной, а в Западной Европе – шелковой свадьбой.

Эта двенадцатая годовщина свадьбы не случайно величается никелевой, по наставлениям все тех же староверов, супруги всегда должны быть в блестящей форме, как этот металл. Кроме того, никель достаточно выносливый и устойчивый на воздухе, в воде, в щелочах и даже ряде кислот. Если в браке есть подобная устойчивость к трудностям, переменам и всяческим раздражителям – к 12-ти годам совместной жизни он по достоинству может называться никелевым.

Поздравления

12 лет, как вы женаты...

Не просто цифра или дата,

Она несет в себе судьбу:

12 знаков зодиака,

12 месяцев в году.

Никелевой зовут в народе:

Чувства в житейском хороводе

Ведь закалились на года,

Так крепнет пусть союз всегда.

И если время быстротечно,

Любовь пусть превратится в вечность.

Вашего браку сегодня 12!

Мы вам желаем всегда улыбаться,

Жить только в счастье - красивом, беспечном,

Ваша любовь продолжалась чтоб вечно!

Чтобы заботились вы друг о друге,

Не размыкали бы в трудностях руки,

Радостью тоже все время делились,

Чтобы денечки лишь светлые длились!

Двенадцать лет - не много и не мало,

И годы эти будто ветер пронеслись.

Любовь же Ваша только крепче стала,

И будто птица покоряет высь.

Вы так же вместе все переживайте:

И радости и горести свои.

Все новое в друг друге открывайте,

И пусть лишь радостными будут ваши дни.

Никелевая свадьба - дата интересная,

Двенадцать лет живете вы семьей.

Пусть дальше будет сладкой жизнь совместная,

Рождественской медовою кутьей!

Дарите нежные друг другу вы объятия,

Улыбки, радость, ласку, доброту.

Пусть стороной обходит вас апатия,

Болезни и настойки на спирту!

Вашему браку сегодня 12!

Это взаимной любви торжество.

Нужно веселенький праздник забацать,

Чтобы отметить сие волшебство!

Пусть к вам сбегаются гости с дарами,

Пусть вам звонят и строчат смс,

Знайте, что мы восхищаемся ваши,

Пусть же не гаснет в глазах интерес!