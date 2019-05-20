Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Нежные поздравления с 13 годовщиной свадьбы на 20 мая: открытки и стихи

Смотрите фото (5)
Нежные поздравления с 13 годовщиной свадьбы на 20 мая: открытки и стихи
16:01 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

13 годовщина супружеской жизни носит символическое название кружевной свадьбы.

Хитросплетение кружев не только символизирует то, что бесы пытаются спутать мысли и планы супругов, но и имеет своей целью защищать отношения пары от всего, что может таить в себе угрозу. Отмечать эту годовщину принято тихо, в семейном кругу, без привлечения лишнего внимания. Пожалуй, это самая уютная и нежная свадебная годовщина. Отпразднуйте её как положено - и у вас надолго сохранятся прекрасные воспоминания о торжестве.

Согласно старинным традициям, самыми уязвимыми местами тела человека считаются шея и голова, а потому супруга в этот день повязывает на голову кружевную ленту или бант и надевает кружевной воротничок не только супругу, но и детям. На праздничный стол стелется новая кружевная скатерть, под тарелки - ажурные салфетки. Стол сервируется праздничной посудой с интересными узорами, напоминающими кружево. Хорошо вписываются в традиции празднования кружевной свадьбы резные фужеры из горного хрусталя - кстати, его звук тоже, согласно поверьям, прогоняет из дому нечистую силу.

Поздравления

С годовщиной свадьбы дорогие,

Вам желаю счастья и добра,

13 лет уже живете,

13 лет уже семья!

Гармонии, любви, терпенья,

Согласия, успеха, теплоты,

С кружевной свадьбой поздравляю,

Желаю воплотить мечты!

Вместе вы 13 лет

Любви плетете кружева,

Жена - шея, муж в семье,

Несомненно, голова.

С кружевною свадьбой

Сегодня поздравляем,

И узоры новые

Вам сплести желаем.

И пусть нить не рвется,

Кружева сплетаются,

Пусть любовь и счастье

В жизни не кончаются.

Кружевная свадьба,

Уже тринадцать лет

Промчалось незаметно,

Как дали вы обет.

Любви и понимания

Желаю в праздник я.

Пускай на первом месте

Всегда будет семья.

Тонким кружевом сегодня

Вы украсили свой дом,

Годовщину вашей свадьбы

Отмечаем за столом,

Вот тринадцать лет промчалось

С зарождения семьи,

Чувства ваши стали крепче,

Есть традиции свои,

Вам желаем мы везенья,

Пусть идет за годом год,

Кружевная годовщина

Пусть удачу принесет!

Короткие СМС поздравления с днем рождения 20 мая

Кружевная кружит свадьба,

Ей до самых звезд достать бы,

Красотой затмить весь свет -

Ведь счастливей брака нет.

Жизнь проверена годами,

И любовь царит меж вами.

Будьте счастливы сто лет,

Вам - достатка и побед!

Вам в подарок - кружева.

Счастья, радости, добра!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Поздравления, 20 мая, Поздравления с годовщиной свадьбы, 13 годовщина свадьбы, Поздравления на 20 мая, Поздравления с 13 годовщиной, Поздравления с 13 годовщиной свадьбы, Поздравления с 13 годовщиной свадьбы в открытках, Поздравления с 13 годовщиной свадьбы в прозе, Поздравления с 13 годовщиной свадьбы в стихах, Поздравления с 13 годовщиной свадьбы на 20 мая, Свадьб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь