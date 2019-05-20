Нежные поздравления с 13 годовщиной свадьбы на 20 мая: открытки и стихи

13 годовщина супружеской жизни носит символическое название кружевной свадьбы.

Хитросплетение кружев не только символизирует то, что бесы пытаются спутать мысли и планы супругов, но и имеет своей целью защищать отношения пары от всего, что может таить в себе угрозу. Отмечать эту годовщину принято тихо, в семейном кругу, без привлечения лишнего внимания. Пожалуй, это самая уютная и нежная свадебная годовщина. Отпразднуйте её как положено - и у вас надолго сохранятся прекрасные воспоминания о торжестве.

Согласно старинным традициям, самыми уязвимыми местами тела человека считаются шея и голова, а потому супруга в этот день повязывает на голову кружевную ленту или бант и надевает кружевной воротничок не только супругу, но и детям. На праздничный стол стелется новая кружевная скатерть, под тарелки - ажурные салфетки. Стол сервируется праздничной посудой с интересными узорами, напоминающими кружево. Хорошо вписываются в традиции празднования кружевной свадьбы резные фужеры из горного хрусталя - кстати, его звук тоже, согласно поверьям, прогоняет из дому нечистую силу.

Поздравления

С годовщиной свадьбы дорогие,

Вам желаю счастья и добра,

13 лет уже живете,

13 лет уже семья!

Гармонии, любви, терпенья,

Согласия, успеха, теплоты,

С кружевной свадьбой поздравляю,

Желаю воплотить мечты!

Вместе вы 13 лет

Любви плетете кружева,

Жена - шея, муж в семье,

Несомненно, голова.

С кружевною свадьбой

Сегодня поздравляем,

И узоры новые

Вам сплести желаем.

И пусть нить не рвется,

Кружева сплетаются,

Пусть любовь и счастье

В жизни не кончаются.

Кружевная свадьба,

Уже тринадцать лет

Промчалось незаметно,

Как дали вы обет.

Любви и понимания

Желаю в праздник я.

Пускай на первом месте

Всегда будет семья.

Тонким кружевом сегодня

Вы украсили свой дом,

Годовщину вашей свадьбы

Отмечаем за столом,

Вот тринадцать лет промчалось

С зарождения семьи,

Чувства ваши стали крепче,

Есть традиции свои,

Вам желаем мы везенья,

Пусть идет за годом год,

Кружевная годовщина

Пусть удачу принесет!

Кружевная кружит свадьба,

Ей до самых звезд достать бы,

Красотой затмить весь свет -

Ведь счастливей брака нет.

Жизнь проверена годами,

И любовь царит меж вами.

Будьте счастливы сто лет,

Вам - достатка и побед!

Вам в подарок - кружева.

Счастья, радости, добра!