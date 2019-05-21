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Красивые поздравления с днем рождения в прозе

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Красивые поздравления с днем рождения в прозе
08:43 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Рожденные 21 мая - знак зодиака на границе Тельца и Близнецов

Вы умны, честолюбивы, активны и полны энтузиазма и одарены личным обаянием.

Родившись на границе двух зна­ков, вы обладаете как чувствительностью Тельца, так и интеллектуальной силой Близ­нецов. К числу ваших главных достоинств принадлежит умение ладить с людьми и при­родный артистический дар.

Вы буквально пе­реполнены информацией, обожаете новые идеи и великолепно умеете излагать свои знания в веселой и доступной форме. У вас есть друзья в самых разных слоях общества; вы независимы и самобытны.

Вы — ответственный, верный и трудолю­бивый человек, превосходно умеете ладить с окружающими. У вас прирожденное дело­вое чутье; вы практичны и понимаете важ­ность домашнего очага и стабильности.

Дух предприимчивости побуждает вас активно реализовать честолюбивые замыслы и гаран­тирует успех в работе над крупными проектами. Однако остерегайтесь проявлений уп­рямства или бунтарства: они могут испор­тить ваши отношения с людьми.

Присущая вам материалистическая жилка побуждает вас стремиться к финансовой стабильности в жизни, однако эта черта урав­новешивается сердечным и сочувственным от­ношением к людям. Сила любви в вас крепнет с возрастом.

 

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

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С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

 С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всем! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грез. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет! 

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Поздравления, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, День рождения 21 мая.
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