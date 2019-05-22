Оригинальные поздравления с 14 годовщиной свадьбы на 22 мая в прозе и открытках

Если брак продлился уже 14 лет, значит ему ничего не страшно.

Совместная жизнь в браке, продлившаяся 14 лет, называется агатовой свадьбой. Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, просуществовавший до агатовой свадьбы, можно назвать благополучным и крепким. Такому браку не страшны никакие преграды.

На годовщину приглашаются родственники, близкие друзья. Они должны приносить на годовщину изделия из агата. То же самое касается и супругов. В данном случае агату нет заменителей. Считается, что агат оберегает от всех бед, а значит и браку, просуществовавшему 14 лет, ничего не грозит.

Всем известно, что камни агата имеют свои уникальные рисунки, всматриваясь в которые можно разглядеть красивые картины. Так и супруги уникальны друг для друга, и каждый из них все время открывает новую картину в другом. По обычаю оба супруга должны внимательно всмотреться в агат, и если они увидят там одно и то же, то можно смело сделать вывод, что они достигли полного взаимопонимания.

Поздравления

От души поздравляю вас с агатовой свадьбой. Вы прошагали вместе 14 лет и стали для всех настоящим примером любви, заботы и верности. Я хочу пожелать вам многослойной, многогранной, как агат, семейной жизни, в которой будет и веселье, и походы, и путешествия, и море развлечений, и совместные покупки, и душевные разговоры, и счастливые истории, и радостные события, и яркие мечты, и добрые советы, и крепкие объятия. Достатка и мира вашему дому, вашей семье.

От всей души поздравляю с 14-летием совместной жизни, примите искренние поздравления с агатовой свадьбой. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же интересной и узорчатой, как агат, желаю здравия вашей семье и благополучия, желаю долгие года любить друг друга и проявлять заботу о семье, желаю домашнего тепла и уюта.

Ваш брак уже вышел из детства и стал почти взрослым, поздравляю вас, дорогие, с 14-летием семейной жизни, с агатовой свадьбой. Желаю не знать кризиса переходного возраста и избегать всех неприятных ситуаций, желаю в любом вопросе находить компромисс и приступать к любому делу с общим энтузиазмом, желаю жить всегда в полном достатке и в атмосфере несокрушимого счастья.

Поздравляю с агатовой свадьбой. Вашему браку уже 14 лет - юный возраст новых надежд и мечтаний. И я от чистого сердца желаю, чтобы все ваши мечты обязательно осуществились, чтобы в вашей семье всегда был лад, а в доме - уют. Берегите вашу агатовую любовь, верьте друг в друга и с каждым днем пополняйте свою чашу счастьем, благом и радостью.

Поздравляю вас с 14-летием совместной жизни, с прекрасной агатовой свадьбой. От души желаю, чтобы ваша семейная жизнь была такой же интересной, многогранной, уникальной, необычной, как минерал агат со слоистой структурой из слоев радости, веселья, чудес и волшебства. Будьте счастливы еще много лет и при этом живите дружно и в достатке.

Дорогие наши супруги, примите поздравление с 14-летием совместной жизни! Эта годовщина не зря зовется агатовой. Ведь данный камень символизирует красоту, благополучие, надежность, уверенность, фундаментальность. Вы пронесли сквозь достаточно долгий путь свою любовь, страсть, уважение. Вы достойно заложили фундамент своей семьи. Желаем сохранить чувства на всю жизнь, цените то, что имеете, но не забывайте всегда стремиться к большему. Счастья и достатка!

Поздравляю от души с 14-летием вашей семейной жизни и от всего сердца желаю вам, чтобы агатовая годовщина принесла в вашу жизнь красочные эмоции и разноцветные рисунки, неимоверную радость и яркий свет надежды, высокий достаток и неугасаемую любовь, добрую удачу и нескончаемое счастье.

Поздравляю с агатовой свадьбой. Переходной возраст - 14 лет, пусть этот возраст для вашей семьи станет этапом новых достижений и оправдания всех совместных усилий и надежд. Желаю вам высокого положения в обществе, благосостояния и долголетия крепкой любви.

Поздравляю вас, ребятки, с 14-летием вашей семейной жизни, с вашей агатовой свадьбой. У этого чудесного камня слоистая текстура и я хочу вам пожелать такой же слоистой текстуры из слоев счастья, любви, радости и удачи в вашей совместной жизни. Берегите друг друга, храните в сердцах любовь и живите благодатно.

Поздравляю с агатовой свадьбой. Вам как супружеской паре уже 14 лет, еще рано становиться совсем взрослыми, но уже и не дети вы. Поэтому хочу пожелать вам сохранить те нежные и трепетные чувства влюбленности и страсти, желаю каждый день наполнять друг друга радостью, вдохновением и желанием парить в облаках, желаю здоровья вашей семье и долгого стабильного благополучия.