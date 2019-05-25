Нежные поздравления с 17 годовщиной свадьбы на 25 мая: стихи и открытки

Олово - очень гибкий металл, это символ того, что супруги уже научились проявлять друг к другу гибкость, прислушиваться друг к другу, там, где требуется быть помягче и идти на компромисс, это свойство и сохранило брак.
Также эта годовщина называется розовой, что придает празднику некоторую возвышенность. Розовой ее называют, исходя из характера сформировавшихся супружеских отношений. К этому времени огонь и страсть эмоций сменяются нежностью, теплом и спокойной чувственностью.
Поздравления
Семнадцать лет! Так много и так мало...
Вы, кажется, пробыли вместе целый век.
Но скучно вам от этого не стало,
Ведь рядом точно так же - любимый человек.
Вы будьте вместе так же долго, даже больше!
Желаем счастья вам и вашим милым детям.
Ведь и они вас сделали такими тоже -
Прекраснейшей семьей на всей планете!
Розовая свадьба! Как красиво!
Ваш союз - как роза он хорош,
Вы не изменились - это диво,
Юности у вас не отберешь!
Будьте счастливы, любите еще крепче,
Пусть любовь удерживает вас
От обидных слов, так будет легче,
Сохранить огонь, чтоб не погас!
Пусть терпеньем Бог благословляет,
Мудростью и верой одарит,
Никогда в пути не оставляет,
От беды и горя пощадит!
17 лет - у свадьбы юный возраст,
И нежность ее розовой зовут:
Красу и страсть с благоуханьем розы
Эти года с собою принесут.
Храните вечно чувства молодые,
Пусть не дадут увянуть им года.
Пусть страсть сопровождает вас отныне,
А нежность будет с вами навсегда.
17 лет тому назад,
Свое согласье дали,
И что хочу сказать, друзья:
Ни чуть не прогадали!
Приятно нам на вас смотреть
Сплошное наслажденье,
17 лет - немалый срок,
И важный, без сомненья.
Живите ж 117 лет,
И будьте всегда рядом.
А этих роз большой букет,
Вам малая награда.
Год семнадцатый уже
Вы по жизни вместе!
Нет вас прекрасней и нежней,
Все как жених с невестой.
Так будьте вы такими
Счастливыми всегда.
Пусть к берегам надежды
Яркая ведет звезда!