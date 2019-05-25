Нежные поздравления с 17 годовщиной свадьбы на 25 мая: стихи и открытки

17-летняя годовщина свадьбы называется оловянной или розовой.

Олово - очень гибкий металл, это символ того, что супруги уже научились проявлять друг к другу гибкость, прислушиваться друг к другу, там, где требуется быть помягче и идти на компромисс, это свойство и сохранило брак.

Также эта годовщина называется розовой, что придает празднику некоторую возвышенность. Розовой ее называют, исходя из характера сформировавшихся супружеских отношений. К этому времени огонь и страсть эмоций сменяются нежностью, теплом и спокойной чувственностью.

Поздравления

Семнадцать лет! Так много и так мало...

Вы, кажется, пробыли вместе целый век.

Но скучно вам от этого не стало,

Ведь рядом точно так же - любимый человек.

Вы будьте вместе так же долго, даже больше!

Желаем счастья вам и вашим милым детям.

Ведь и они вас сделали такими тоже -

Прекраснейшей семьей на всей планете!

Розовая свадьба! Как красиво!

Ваш союз - как роза он хорош,

Вы не изменились - это диво,

Юности у вас не отберешь!

Будьте счастливы, любите еще крепче,

Пусть любовь удерживает вас

От обидных слов, так будет легче,

Сохранить огонь, чтоб не погас!

Пусть терпеньем Бог благословляет,

Мудростью и верой одарит,

Никогда в пути не оставляет,

От беды и горя пощадит!

17 лет - у свадьбы юный возраст,

И нежность ее розовой зовут:

Красу и страсть с благоуханьем розы

Эти года с собою принесут.

Храните вечно чувства молодые,

Пусть не дадут увянуть им года.

Пусть страсть сопровождает вас отныне,

А нежность будет с вами навсегда.

17 лет тому назад,

Свое согласье дали,

И что хочу сказать, друзья:

Ни чуть не прогадали!

Приятно нам на вас смотреть

Сплошное наслажденье,

17 лет - немалый срок,

И важный, без сомненья.

Живите ж 117 лет,

И будьте всегда рядом.

А этих роз большой букет,

Вам малая награда.

Год семнадцатый уже

Вы по жизни вместе!

Нет вас прекрасней и нежней,

Все как жених с невестой.

Так будьте вы такими

Счастливыми всегда.

Пусть к берегам надежды

Яркая ведет звезда!