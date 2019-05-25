Скачать
Суббота, 25.05.2019
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины
Динамо выиграло молодежный чемпионат Украины
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу

Нежные поздравления с 17 годовщиной свадьбы на 25 мая: стихи и открытки

Смотрите фото (5)
Нежные поздравления с 17 годовщиной свадьбы на 25 мая: стихи и открытки
16:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

17-летняя годовщина свадьбы называется оловянной или розовой.

Олово - очень гибкий металл, это символ того, что супруги уже научились проявлять друг к другу гибкость, прислушиваться друг к другу, там, где требуется быть помягче и идти на компромисс, это свойство и сохранило брак.

Также эта годовщина называется розовой, что придает празднику некоторую возвышенность. Розовой ее называют, исходя из характера сформировавшихся супружеских отношений. К этому времени огонь и страсть эмоций сменяются нежностью, теплом и спокойной чувственностью.

Поздравления

Семнадцать лет! Так много и так мало...

Вы, кажется, пробыли вместе целый век.

Но скучно вам от этого не стало,

Ведь рядом точно так же - любимый человек.

Вы будьте вместе так же долго, даже больше!

Желаем счастья вам и вашим милым детям.

Ведь и они вас сделали такими тоже -

Прекраснейшей семьей на всей планете!

Розовая свадьба! Как красиво!

Ваш союз - как роза он хорош,

Вы не изменились - это диво,

Юности у вас не отберешь!

Будьте счастливы, любите еще крепче,

Пусть любовь удерживает вас

От обидных слов, так будет легче,

Сохранить огонь, чтоб не погас!

Пусть терпеньем Бог благословляет,

Мудростью и верой одарит,

Никогда в пути не оставляет,

От беды и горя пощадит!

17 лет - у свадьбы юный возраст,

И нежность ее розовой зовут:

Красу и страсть с благоуханьем розы

Эти года с собою принесут.

Храните вечно чувства молодые,

Пусть не дадут увянуть им года.

Пусть страсть сопровождает вас отныне,

А нежность будет с вами навсегда.

17 лет тому назад,

Свое согласье дали,

И что хочу сказать, друзья:

Ни чуть не прогадали!

Приятно нам на вас смотреть

Сплошное наслажденье,

17 лет - немалый срок,

И важный, без сомненья.

Живите ж 117 лет,

И будьте всегда рядом.

А этих роз большой букет,

Вам малая награда.

Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки

Год семнадцатый уже

Вы по жизни вместе!

Нет вас прекрасней и нежней,

Все как жених с невестой.

Так будьте вы такими

Счастливыми всегда.

Пусть к берегам надежды

Яркая ведет звезда!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Свадьба, Поздравления, 25 мая, Поздравления с годовщиной свадьбы, 17 годовщина свадьбы, Поздравления с 17 годовщиной свадьбы, Поздравления с 17 годовщиной свадьбы в открытках, Поздравления с 17 годовщиной свадьбы в прозе, Поздравления с 17 годовщиной свадьбы в стихах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
02 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
03 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь