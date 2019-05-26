Лучшие поздравления с 18 годовщиной свадьбы на 26 мая в открытках и стихах

Чудесный возраст, когда начинается новый этап жизни - это совершеннолетие. Но такой день важен не только в судьбе конкретного человека, это дата также значима и в совместной жизни двух людей. И пусть 18 лет совместной жизни - это не круглая дата, но она справедливо считается одной из важных годовщин семейной жизни.
На эту годовщину принято дарить юбилярам драгоценности с аметистом, яшмой, бирюзой и топазом.
Поздравления
Восемнадцать лет минуло,
Тот же блеск у вас в глазах.
Свадьбой в воздухе пахнуло,
Засверкала бирюза!
Поздравляем вас сердечно,
С датой свадьбы "голубой".
Пусть любовь продлится вечно
И после свадьбы Золотой!
18 лет вы вместе,
Совершеннолетние.
Пусть любви вас кружит вечно
Супер сумасшествие.
Чтобы были вы друзьями,
Чтобы в жизни не стряслось.
Пусть вас мирит одеяло,
Если что-то не срослось.
Восемнадцать лет назад вы
Стали мужем и женой,
От души вас поздравляю
И горжусь вашей семьей!
Бирюзовая пусть свадьба
Только счастье принесет,
Жизнь подарит вам удачу,
Уваженье и почет.
Сегодня свадьба у нас из бирюзы,
Восемнадцать лет с тобою счастливы мы!
Детям и внукам дадим наставление:
В любви жить, друг к другу иметь уважение.
Пускай проживем еще много с тобой,
И будем гордиться детьми и семьей,
Хранит чувства нежные, счастье, добро,
Ведь в мире ценнее нет ничего!
Совместных восемнадцать лет
Осталось за плечами.
В чем ваш секрет большой любви?
Им поделитесь с нами.
Возможно в трепетной заботе?
Вы так друг друга бережете,
Как будто каждый день влюблялись,
И вдохновлено окрылялись.
Желаем вам в дальнейшем быть
Веселыми и милыми.
В ладу и мире век прожить,
И быть всегда счастливыми.