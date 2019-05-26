Лучшие поздравления с 18 годовщиной свадьбы на 26 мая в открытках и стихах

Восемнадцатый год брака известен как "бирюзовая свадьба".

Чудесный возраст, когда начинается новый этап жизни - это совершеннолетие. Но такой день важен не только в судьбе конкретного человека, это дата также значима и в совместной жизни двух людей. И пусть 18 лет совместной жизни - это не круглая дата, но она справедливо считается одной из важных годовщин семейной жизни.

На эту годовщину принято дарить юбилярам драгоценности с аметистом, яшмой, бирюзой и топазом.

Поздравления

Восемнадцать лет минуло,

Тот же блеск у вас в глазах.

Свадьбой в воздухе пахнуло,

Засверкала бирюза!

Поздравляем вас сердечно,

С датой свадьбы "голубой".

Пусть любовь продлится вечно

И после свадьбы Золотой!

18 лет вы вместе,

Совершеннолетние.

Пусть любви вас кружит вечно

Супер сумасшествие.

Чтобы были вы друзьями,

Чтобы в жизни не стряслось.

Пусть вас мирит одеяло,

Если что-то не срослось.

Восемнадцать лет назад вы

Стали мужем и женой,

От души вас поздравляю

И горжусь вашей семьей!

Бирюзовая пусть свадьба

Только счастье принесет,

Жизнь подарит вам удачу,

Уваженье и почет.

Сегодня свадьба у нас из бирюзы,

Восемнадцать лет с тобою счастливы мы!

Детям и внукам дадим наставление:

В любви жить, друг к другу иметь уважение.

Пускай проживем еще много с тобой,

И будем гордиться детьми и семьей,

Хранит чувства нежные, счастье, добро,

Ведь в мире ценнее нет ничего!

Совместных восемнадцать лет

Осталось за плечами.

В чем ваш секрет большой любви?

Им поделитесь с нами.

Возможно в трепетной заботе?

Вы так друг друга бережете,

Как будто каждый день влюблялись,

И вдохновлено окрылялись.

Желаем вам в дальнейшем быть

Веселыми и милыми.

В ладу и мире век прожить,

И быть всегда счастливыми.