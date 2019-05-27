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Поздравления с 19 годовщиной свадьбы на 27 мая: стихи и открытки

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Поздравления с 19 годовщиной свадьбы на 27 мая: стихи и открытки
16:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Несмотря на то, что 19 лет совместной жизни – это не круглая дата не стоит недооценивать эту годовщину.

Прожив в любви и согласии 19 лет, супруги отмечают Гранатовую свадьбу, названную в честь камня, символизирующего плодородие и изобилие. За эти годы у супругов уже должно быть много детей и дом - полная чаша. При всем этом муж и жена остаются нежными друг к другу и сохраняют тот романтический настрой, который сопровождал их в начале семейной жизни.

Поздравления

Вы девятнадцать лет уже женаты,

Примите поздравления с этой датой!

С гранатовой вас свадьбой поздравляем

И счастья вам семейного желаем,

Здоровья и удач, жизни без скуки.

Как в первый раз, держитесь вы за руки!

Девятнадцать лет вы вместе.

Браво! Это срок немалый.

Лишь вчера жених с невестой...

Быстро время пробежало.

И сегодня вы - супруги,

Вы - семья и вы едины.

Всё известно друг о друге,

Нет роднее половинок.

Смейтесь, пойте, хохочите,

Веселитесь без причины,

Счастье вы свои цените.

Поздравляем с годовщиной!

Лет девятнадцать вместе,

А будто бы вчера:

Жених вы и невеста,

И счастью нет конца.

Гранатовая свадьба

Пылает и горит.

Любовь в сердцах играет

И чарами манит.

Гранатовое счастье

Как крепкое вино:

С годами только крепче

И радостней оно!

Сегодня ярче будет день,

Ведь девятнадцать лет назад,

Совсем пернатыми юнцами,

Друг другу вы сказали "Да".

С тех пор, промчалась уйма жизни,

Назад уж время не вернуть,

А если, даже и пришлось бы,

Достойно вы, прошли бы путь!

Вы можете собой гордиться:

Есть дети, дом и дача есть,

Ну и любовь - на первом месте,

И счастья столько, что не счесть.

Лучшие поздравления с днем рождения 27 мая в прозе

На 19 лет от даты вашей свадьбы

Вас отдалили прошлые года.

Вы понимаете теперь даже по взгляду

Друг друга без малейшего труда.

Нет мелких ссор, союз безмерно крепкий,

Граната яркий цвет он приобрел.

И вкус у жизни сочный стал и терпкий,

Вас к этой дате путь любви привел.

Друг друга от невзгод оберегайте,

Костром любви сердца обогревайте.

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