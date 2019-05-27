Лучшие поздравления с днем рождения 27 мая в прозе

Вы родились 27 мая, знак зодиака Близнецы. Обладая даром красноречия, вы при этом нуждаетесь в умении не говорить, а слушать.

У вас яркий, привлекательный характер и деятельный ум; вы постоянно ищете новые вол­нующие впечатления. Очаро­вание людьми и переменами может побудить вас в поисках разнообразия к интеллектуаль­ным исследованиям.

В результате вы можете даже отправиться путешествовать по миру. Вы способны очень быстро схватывать идеи и никогда не останавливаетесь на до­стигнутом. Однако вы наделены не только быстротой ума, но и нетерпением.

Вам необ­ходимо развивать свои огромные и многооб­разные умственные способности, культиви­руя в себе тщательность и настойчивость.

Но опасайтесь душевной черст­вости, так как она может сделать вас уп­рямым, циничным или необщительным. Кроме того, когда вы убеждены в своей пра­воте, вы обладаете способностью быть пря­мым в разговоре и часто сразу доходите до сути дела.

Так как вы также обладаете сильным ду­хом предпринимательства, вы обычно энер­гичны, оптимистичны и любите приключе­ния, можете активно подходить к добыва­нию денег и удовлетворению своих ма­териальных потребностей.

Возможно, вы же­лаете обратить потенциал своих огромных духовных и творческих сил на создание лите­ратурных произведений или претворить свои прекрасные идеи в нечто материальное.

После 25 лет проблемы, связанные с эмо­циональной уверенностью, домом и семьей, начнут играть все более важную роль в ва­шей жизни. Так продлится примерно до 55 лет, когда для вас наступит период власти, силы и возросшей общительности.

Поздравляю с Днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Поздравляю с днем рождения! Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, настоящей любви, удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю не болеть, не грустить, много улыбаться, сиять от счастья, с годами только хорошеть, верить в лучшее и в мечту, которая несомненно сбудется. Пусть удача будет твоим путеводителем, перед тобой открываются золотые горы благополучия и сладких грез. Волшебные моменты пусть озаряют твой взгляд, любовь всегда будет рядом и доставляет тебе только удовольствие.

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Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

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Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всем и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

С днем рождения! Желаю добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть все плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной любви.

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Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!

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С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!