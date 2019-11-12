Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 ноября

Хотите покорить и удивить приятными и особенными словами, но не знаете, как это лучше всего сделать?

Если добавить в поздравление нотку юмора, то на лице именинницы заиграет улыбка. Цветы и конфеты в день рождения это хорошо. Но без устного поздравления в данном случае никак не обойтись.

Сегодня самый лучший праздник на Земле — сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.

Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!

Пусть сердце твое всегда будет наполнено вдохновением и счастьем, а окружающие будут в восторге от тебя. Желаю, чтобы дома всегда были уют и понимание, а близкие были всегда рядом. Радуй мир своей улыбкой и никогда не отчаивайся. С днем рождения!

С днем рождения! Желаю, чтобы любовь всегда окружала, всё задуманное получалось, в семье царили порядок, взаимопонимание и уважение, достаток лился рекой, благополучие приумножалось, здоровье было богатырским, поступки основывались на житейской мудрости и разумности. Веры в светлое будущее, верных и отзывчивых друзей!

С днем рождения! Желаем, чтобы на жизненном пути тебя всегда сопровождали успех, удача и везение, чтобы тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения покорять все преграды. Пусть выбранный маршрут приведет тебя к любви, счастью и пониманию, по дороге не случается никаких невзгод, а над головой всегда светит солнце!

С днем рождения! Главное — оставаться собой. Сколько бы лет тебе ни исполнилось, какие преграды ни попались бы на пути, всё равно оставайся собой. Хочу пожелать духовных сил, терпения, здоровья и, конечно же, искренней любви. Знай, если тебе трудно идти, это значит, что ты поднимаешься наверх, к желанному успеху. Просто не прекращай подниматься!

В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!

С днём рождения! Самого ясного и чистого неба над головой, грандиозных событий, головокружительного блаженства, блестящих успехов, искренней любви, неописуемой красоты вокруг тебя, доброй души и, нескончаемого достатка и довольства. Пусть судьба преподносит только хорошие новости, радостные встречи и надёжных друзей.

День рождения — это новый день, новый год, новые мысли и новые ощущения. Это отличная возможность начать поистине новую жизнь и стать самым счастливым человеком. Желаю внутренней гармонии и веры в свои силы, не терять дух авантюризма и чудить так, чтобы было что вспомнить. Любви к себе и к миру!

С днем рождения! В этот торжественный день хочу пожелать, чтобы глаза от счастья всегда светились, пусть жизнь заискрится всеми цветами радуги, чтобы всегда сопутствовала удача во всех делах, а также крепкого здоровья, семейного благополучия и верных друзей.

В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!