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Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке

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Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке
13:32 Сегодня Телеграф

И в такой прекрасный день, как его день рождения, внуки с особой ответственностью подходят к выбору поздравлений, с помощью которых можно выразить благодарность за все то, что он сделал.

  • 1

    Дедушка…как много тепла и ласки в этом слове. Это человек с огромным жизненным опытом, мудростью, он может многое рассказать, объяснить, научить. Его любовь ощущается за тысячи километров ведь она огромная и чистая.

     

    Мой дедуля дорогой,

    Самый смелый и родной.

    Поздравляю с днем рождения,

    Здоровья, радости, терпения.

     

    Чтоб везде ты успевал,

    Никогда не уставал,

    Чтоб душой ты не старел,

    С каждым днем лишь молодел.

     

    Чтоб счастливым всегда был,

    И внучков своих ценил,

    Чтобы ты дожил до ста,

    Очень я люблю тебя.

  • 2

  • 3

    С днем рождения, дедуля!

    Будь здоровым навсегда.

    Все печали и невзгоды

    Не тревожат пусть тебя.

     

    Пусть удача улыбнется,

    В доме будет пусть уют,

    Пусть болезни и тревоги

    Поскорее все уйдут.

  • 4

  • 5

    Знает наш любимый дед

    На вопрос простой ответ,

    Он в любой беде поможет

    И разумный даст совет.

     

    С днем рождения, дедуля!

    И не важно, сколько лет,

    Пусть в глазах твоих искрится

    Молодой, задорный свет.

     

    Пусть давление не скачет,

    Пусть здоровье не шалит,

    А бабуля только в шутку

    Потихонечку ворчит!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днем рождения,

    Дедушка, мой дорогой.

    И от всей души желаю

    Жить без горя и забот.

     

    Пусть здоровье не подводит

    И на все хватает сил,

    Будет бодрым настроение,

    Всем невзгодам вопреки.

     

    Жить желаю долго-долго

    И душою не стареть,

    И пусть радостью наполнен

    Будет каждый жизни день!

  • 8

  • 9

    Дедушка лучший, самый родной,

    Самый любимый и дорогой!

    Знай, что тебя обожают на свете

    Лучшие внуки и лучшие дети.

     

    С праздником светлым тебя поздравляем,

    Счастья и радости много желаем,

    Много здоровья и долгих лет счастья.

    Пусть обойдут стороною ненастья.

     

    Мы поздравляем с рожденьем тебя,

    Радует жизнь пускай день ото дня.

    Мы будем радовать и навещать,

    И не дадим мы дедуле скучать!

  • 10

  • 11

    С днем рожденья, дедушка,

    С праздником, родной.

    Самый мой любимый,

    Самый дорогой.

     

    Желаю тебе радости,

    Здоровья на года,

    Заряда оптимизма —

    Сегодня и всегда.

  • 12

  • 13

    Самый замечательный

    Дедушка на свете,

    Поздравляю я тебя

    С днем рожденья этим!

     

    А желаю я тепла,

    Счастья и здоровья,

    Проводить свой каждый день

    С радостью, любовью,

     

    Никогда не хмурится,

    Больше улыбаться,

    И таким же добрым

    Дедом оставаться.

  • 14

  • 15

    Дедушка любимый,

    Родной, неповторимый,

    С днём рождения поздравляем,

    Счастья, радости желаем.

     

    Здоровье чтоб не подводило,

    Чтобы много денег было,

    Пусть вокруг тебя всегда,

    Будут верные друзья.

     

    И греют душу нам всегда,

    Твои добрые глаза.

    Мудрый дашь ты всем совет,

    Самый лучший в мире дед.

  • 16

  • 17

    С днем рожденья, наш дедуля,

    Самый лучший в мире дед!

    От души тебе желаем

    Жить без горя до ста лет!

     

    Пожелать хотим здоровья,

    Оптимизма и любви,

    Пусть искрятся и лучатся

    Радостью глаза твои!

  • 18

  • 19

    Любимый дедушка, родной,

    Сегодня день рожденья твой!

    Тебя поздравить разреши

    И пожелать от всей души:

     

    Прожить еще две сотни лет,

    Чтоб каждый день встречать рассвет.

    Женить всех правнуков своих,

    На свадьбах танцевать у них!

  • 20

  • 21

    С днем рожденья, дедушка!

    В этот день чудесный

    Я желаю, чтобы жизнь

    Не казалась пресной.

     

    Чтоб огонь в глазах горел,

    Чтобы были силы.

    Будь здоровым, молодым

    И всегда счастливым!

Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе

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