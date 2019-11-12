Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке

1 Дедушка…как много тепла и ласки в этом слове. Это человек с огромным жизненным опытом, мудростью, он может многое рассказать, объяснить, научить. Его любовь ощущается за тысячи километров ведь она огромная и чистая. Мой дедуля дорогой, Самый смелый и родной. Поздравляю с днем рождения, Здоровья, радости, терпения. Чтоб везде ты успевал, Никогда не уставал, Чтоб душой ты не старел, С каждым днем лишь молодел. Чтоб счастливым всегда был, И внучков своих ценил, Чтобы ты дожил до ста, Очень я люблю тебя.

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3 С днем рождения, дедуля! Будь здоровым навсегда. Все печали и невзгоды Не тревожат пусть тебя. Пусть удача улыбнется, В доме будет пусть уют, Пусть болезни и тревоги Поскорее все уйдут.

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5 Знает наш любимый дед На вопрос простой ответ, Он в любой беде поможет И разумный даст совет. С днем рождения, дедуля! И не важно, сколько лет, Пусть в глазах твоих искрится Молодой, задорный свет. Пусть давление не скачет, Пусть здоровье не шалит, А бабуля только в шутку Потихонечку ворчит!

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7 Поздравляю с днем рождения, Дедушка, мой дорогой. И от всей души желаю Жить без горя и забот. Пусть здоровье не подводит И на все хватает сил, Будет бодрым настроение, Всем невзгодам вопреки. Жить желаю долго-долго И душою не стареть, И пусть радостью наполнен Будет каждый жизни день!

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9 Дедушка лучший, самый родной, Самый любимый и дорогой! Знай, что тебя обожают на свете Лучшие внуки и лучшие дети. С праздником светлым тебя поздравляем, Счастья и радости много желаем, Много здоровья и долгих лет счастья. Пусть обойдут стороною ненастья. Мы поздравляем с рожденьем тебя, Радует жизнь пускай день ото дня. Мы будем радовать и навещать, И не дадим мы дедуле скучать!

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11 С днем рожденья, дедушка, С праздником, родной. Самый мой любимый, Самый дорогой. Желаю тебе радости, Здоровья на года, Заряда оптимизма — Сегодня и всегда.

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13 Самый замечательный Дедушка на свете, Поздравляю я тебя С днем рожденья этим! А желаю я тепла, Счастья и здоровья, Проводить свой каждый день С радостью, любовью, Никогда не хмурится, Больше улыбаться, И таким же добрым Дедом оставаться.

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15 Дедушка любимый, Родной, неповторимый, С днём рождения поздравляем, Счастья, радости желаем. Здоровье чтоб не подводило, Чтобы много денег было, Пусть вокруг тебя всегда, Будут верные друзья. И греют душу нам всегда, Твои добрые глаза. Мудрый дашь ты всем совет, Самый лучший в мире дед.

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17 С днем рожденья, наш дедуля, Самый лучший в мире дед! От души тебе желаем Жить без горя до ста лет! Пожелать хотим здоровья, Оптимизма и любви, Пусть искрятся и лучатся Радостью глаза твои!

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19 Любимый дедушка, родной, Сегодня день рожденья твой! Тебя поздравить разреши И пожелать от всей души: Прожить еще две сотни лет, Чтоб каждый день встречать рассвет. Женить всех правнуков своих, На свадьбах танцевать у них!

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