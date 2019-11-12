Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке

Дедушка…как много тепла и ласки в этом слове. Это человек с огромным жизненным опытом, мудростью, он может многое рассказать, объяснить, научить. Его любовь ощущается за тысячи километров ведь она огромная и чистая.
Мой дедуля дорогой,
Самый смелый и родной.
Поздравляю с днем рождения,
Здоровья, радости, терпения.
Чтоб везде ты успевал,
Никогда не уставал,
Чтоб душой ты не старел,
С каждым днем лишь молодел.
Чтоб счастливым всегда был,
И внучков своих ценил,
Чтобы ты дожил до ста,
Очень я люблю тебя.
С днем рождения, дедуля!
Будь здоровым навсегда.
Все печали и невзгоды
Не тревожат пусть тебя.
Пусть удача улыбнется,
В доме будет пусть уют,
Пусть болезни и тревоги
Поскорее все уйдут.
Знает наш любимый дед
На вопрос простой ответ,
Он в любой беде поможет
И разумный даст совет.
С днем рождения, дедуля!
И не важно, сколько лет,
Пусть в глазах твоих искрится
Молодой, задорный свет.
Пусть давление не скачет,
Пусть здоровье не шалит,
А бабуля только в шутку
Потихонечку ворчит!
Поздравляю с днем рождения,
Дедушка, мой дорогой.
И от всей души желаю
Жить без горя и забот.
Пусть здоровье не подводит
И на все хватает сил,
Будет бодрым настроение,
Всем невзгодам вопреки.
Жить желаю долго-долго
И душою не стареть,
И пусть радостью наполнен
Будет каждый жизни день!
Дедушка лучший, самый родной,
Самый любимый и дорогой!
Знай, что тебя обожают на свете
Лучшие внуки и лучшие дети.
С праздником светлым тебя поздравляем,
Счастья и радости много желаем,
Много здоровья и долгих лет счастья.
Пусть обойдут стороною ненастья.
Мы поздравляем с рожденьем тебя,
Радует жизнь пускай день ото дня.
Мы будем радовать и навещать,
И не дадим мы дедуле скучать!
С днем рожденья, дедушка,
С праздником, родной.
Самый мой любимый,
Самый дорогой.
Желаю тебе радости,
Здоровья на года,
Заряда оптимизма —
Сегодня и всегда.
Самый замечательный
Дедушка на свете,
Поздравляю я тебя
С днем рожденья этим!
А желаю я тепла,
Счастья и здоровья,
Проводить свой каждый день
С радостью, любовью,
Никогда не хмурится,
Больше улыбаться,
И таким же добрым
Дедом оставаться.
Дедушка любимый,
Родной, неповторимый,
С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Здоровье чтоб не подводило,
Чтобы много денег было,
Пусть вокруг тебя всегда,
Будут верные друзья.
И греют душу нам всегда,
Твои добрые глаза.
Мудрый дашь ты всем совет,
Самый лучший в мире дед.
С днем рожденья, наш дедуля,
Самый лучший в мире дед!
От души тебе желаем
Жить без горя до ста лет!
Пожелать хотим здоровья,
Оптимизма и любви,
Пусть искрятся и лучатся
Радостью глаза твои!
Любимый дедушка, родной,
Сегодня день рожденья твой!
Тебя поздравить разреши
И пожелать от всей души:
Прожить еще две сотни лет,
Чтоб каждый день встречать рассвет.
Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!
С днем рожденья, дедушка!
В этот день чудесный
Я желаю, чтобы жизнь
Не казалась пресной.
Чтоб огонь в глазах горел,
Чтобы были силы.
Будь здоровым, молодым
И всегда счастливым!