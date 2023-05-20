Привітання з днем народження улюбленому дідусеві: зворушливі побажання
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Виберіть для дідуся найдобріші та найніжніші побажання
Дідусь — особлива людина, яка займає унікальне місце у вашій родині. Якщо незабаром він святкуватиме свій день народження, зробіть це свято для нього незабутнім. Він один із найкращих чоловіків, яких ви коли-небудь знали. Тому покажіть йому, як сильно ви його любите, відправивши щире привітання дідусеві на день народження.
Якщо вам важко підібрати слова для того, щоб привітати дідуся з іменинами, ознайомтеся з цією збіркою "Телеграфа". Тут зібрані варіанти побажань, які ви можете завантажити та відправити улюбленому дідусеві, або надихнутися та придумати своє привітання.
Вітання на день народження для дідуся
Дідусю, з днем народження! Я сподіваюся, що цей день принесе вам всю радість і щастя, на які ви так заслуговуєте. Сядьте, розслабтеся та отримуйте задоволення в оточенні своєї родини та друзів, для яких ви так багато значите.
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Нехай цей день принесе тобі все, що ти забажаєш. Нехай він буде сповнений радістю та сміхом, які ти розділиш із найдорожчими тобі людьми. З днем народження, дідусю!
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Наш улюблений дідусь, цього святкового дня приймай вітання з твоїм круглим Днем народження. Хочемо побажати тобі успіхів великих, здоров’я міцного та безмірного щастя. Ти наш надійний сімейний оплот у житті.
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Дідусь, у нас так багато приємних спільних спогадів. Ти був зі мною протягом усього мого життя, спрямовував мене і багато чому мене вчив. Нехай наступний рік буде сповнений всього, що ти любиш. З Днем народження!
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З днем народження, дорогий наш дідусь! Бажаємо тобі найміцнішого здоров’я, довголіття та тепла від рідних та близьких. Дякую за те, що ти у нас такий чудовий!
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Дорогий мій дідусю, вітаю тебе з днем народження. Бажаю світлих та радісних моментів у житті, міцних сил та бадьорості в тілі, веселого настрою та оптимізму в душі. Нехай ще багато важливих подій та щасливих історій трапиться на твоєму шляху, рідний.
Вітання з днем народження дідусеві у віршах
З днем народження, дідусю,
Від душі тебе вітаю!
Сил, наснаги і здоров’я
Я сьогодні побажаю.
Ти завжди для мене приклад,
Майстер ти, авторитет,
Ми з тобою справжні друзі,
Надзвичайний ми дует.
Я бажаю не здавати,
Бути гарним, молодим,
Оптимістом залишатись,
Бути радісним таким.
З днем народження, дідусю,
Всі тебе вітають!
Богатирського здоров’я
Від душі бажають!
Хай покинуть всі тривоги,
Сни приємні сняться.
Довгих літ тобі, наш любий,
Мрії хай здійсняться!
***
З днем народження, дідусю!
Будь здоровим і міцним,
Поруч будуть рідні й друзі,
Будь душею молодим.
Не підводить хай здоров’я,
Твої пам’ять, слух і зір.
В щасті, радості, любові
Ти живи аж до ста літ!
Дідусю, ти прийми вітання
Й найкращі щирі побажання!
Здоров’я буде хай міцним,
Щоб завжди вистачало сил.
В очах хай молодість не гасне,
В житті погода буде ясна.
Дідусю, проживи 100 літ,
Міцним будь, як сталевий дріт!
***
День сьогодні найсвітліший:
Привітання найщиріші
Я тобі, дідусю, шлю!
Дуже я тебе люблю!
Будь усміхнений, здоровий,
Сильний, мужній, гоноровий.
І живи ще років двісті
Життям веселим і барвистим!
Раніше "Телеграф" писав, як гарно привітати з днем народження бабусю.