Поздравление с днем рождения любимому дедушке: трогательные пожелания
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Выберите для дедушки самые добрые и нежные пожелания
Дедушка — особенный человек, занимающий уникальное место в вашей семье. Если вскоре он будет праздновать свой день рождения, сделайте этот праздник для него незабываемым. Он один из лучших мужчин, которых вы когда-либо знали. Поэтому покажите ему, как сильно вы его любите, отправив душевное поздравление дедушке на день рождения.
Если вам трудно подобрать слова для того, чтобы поздравить дедулю с именинами, ознакомьтесь с этой подборкой "Телеграфа". Здесь собраны варианты пожеланий, которые вы можете скачать и отправить любимому дедушке, либо вдохновиться и придумать свое поздравление.
Поздравления на день рождения для дедушки
Дедуля, с днем рождения! Я надеюсь, что этот день принесет вам всю радость и счастье, которых вы так заслуживаете. Сядьте, расслабьтесь и получайте удовольствие в окружении своей семьи и друзей, для которых вы так много значите.
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Пусть этот день принесет тебе все, что ты пожелаешь. Пусть он будет наполнен радостью и смехом, которые ты разделишь с самыми дорогими тебе людьми. С днем рождения, дедушка!
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Наш любимый дедушка в этот праздничный день принимай поздравления с твоим круглым Днем Рождения. Хотим пожелать тебе успехов больших, здоровья крепкого счастья безмерного. Ты наш надежный семейный оплот в жизни.
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Дедушка, у нас так много приятных совместных воспоминаний. Ты был со мной на протяжении всей моей жизни, направлял меня и учил меня стольким вещам. Пусть наступающий год будет полон всего, что ты любишь. С днем рождения!
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С днем рождения, дорогой наш дедушка! Желаем тебе самого крепкого здоровья, долголетия и тепла от родных и близких. Спасибо за то, что ты у нас такой замечательный!
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Дорогой мой дедушка, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю светлых и радостных моментов в жизни, крепких сил и бодрости в теле, весёлого настроения и оптимизма в душе. Пусть ещё много важных событий и счастливых историй случится на твоём пути, родной.
Поздравления с днем рождения дедушке в стихах
С днем рождения, дедуля!
Нипочем тебе года,
Вот таким и оставайся,
Дорогой мой, навсегда.
Я тебе желаю, деда,
Бодрый сохранять настрой,
Чтобы сердцем и душою
Был ты вечно молодой.
Крепок будь, как дуб столетний,
Оптимизма не теряй,
И конечно, долго-долго
Дни рожденья отмечай!
Поздравляю с днем рождения,
Дедушка, мой дорогой.
И от всей души желаю
Жить без горя и забот.
Пусть здоровье не подводит
И на все хватает сил,
Будет бодрым настроение,
Всем невзгодам вопреки.
Жить желаю долго-долго
И душою не стареть,
И пусть радостью наполнен
Будет каждый жизни день!
***
Знает наш любимый дед
На вопрос простой ответ,
Он в любой беде поможет
И разумный даст совет.
С днем рождения, дедуля!
И не важно, сколько лет,
Пусть в глазах твоих искрится
Молодой, задорный свет.
Пусть давление не скачет,
Пусть здоровье не шалит,
А бабуля только в шутку
Потихонечку ворчит!
С днем рождения, дедуля.
Будь счастливым ты всегда,
Крепким, мудрым, самым сильным
И здоровым на века!
Чтобы чаще улыбался,
Не грустил, не унывал,
Своим делом занимался,
Книги классные читал!
Чтобы радостей побольше
Было в жизни у тебя.
Обнимаю и целую,
Всей душой тебя любя!
***
С днем рожденья, наш дедуля,
Самый лучший в мире дед!
От души тебе желаем
Жить без горя до ста лет!
Пожелать хотим здоровья,
Оптимизма и любви,
Пусть искрятся и лучатся
Радостью глаза твои!
Ранее "Телеграф" писал, как красиво поздравить с днем рождения бабушку.