С днем рождения бабушке: теплые и трогательные поздравления своими словами

Душевные поздравления бабушке с днем рождения — в подборке "Телеграфа"

День рождения бабушки — один из самых радостных и важных праздников. В этот день ей будет приятно получить сердечные поздравления от своих внуков.

С самого утра можно отправить бабушке поздравительное стихотворение, или яркую открытку. А если у бабушки прекрасное чувство юмора — для нее подойдут шуточные поздравления. Но если же вы ищете чудесное поздравление бабушке с днем рождения своими словами, тогда эта подборка "Телеграфа" для вас.

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Бабушка, ты самое дорогое, что у меня есть. Спасибо за доброту и ласку, за терпение, которое тебе понадобилось, чтобы помочь моим родителям вырастить меня! В тебе определенно есть что-то особенное. С днем рождения, я тебя очень люблю!

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Дорогая бабушка, поздравляю тебя с днем ​​рождения! Я надеюсь, что ты будешь в хорошей форме и с хорошим здоровьем еще долгие годы. С днем рождения!

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Моя дорогая бабушка, я смело могу назвать тебя второй мамой. Ты учила со мной уроки, ты водила меня в школу и на кружки. Ты научила меня верить в себя и стараться становится сильнее и мудрее. Ты всегда верила в меня, даже когда у меня терялась эта вера. Бабуля, сегодня в твой день я благодарю тебя за те годы, которые ты мне посвятила. Спасибо за все твои старания и заботы, за ночи, которые ты не спала. Если тебе, что-то будет нужно, помни, что я всегда будут с тобой рядом. Здоровья тебе, долголетия, мирного неба над головой и счастливой жизни!

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Дорогая бабушка! Я тебя очень люблю и хочу поздравить с днем рождения! Я желаю тебе много-много радостных дней, крепкого здоровья. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя не просто любимой и нужной, ты должна знать — ты самый родной человек в моей жизни, и самый мудрый и любимый. С днем рождения, бабуля!

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Милая и добрая наша бабушка! Мы сердечно поздравляем тебя с твоим праздником — днем рождения! Мы радуемся, когда ты улыбаешься — желаем тебе всегда быть в приподнятом настроении! Береги себя — пусть самочувствие всегда будет отличным, чтобы хватало сил на все дела и задумки. Ну а мы — твои внуки, будем стараться радовать тебя и поддерживать во всем!

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