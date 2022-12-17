З днем народження бабусі: теплі та зворушливі привітання своїми словами

Душевні привітання бабусі з днем народження — у добірці "Телеграфа"

День народження бабусі — одне з найрадісніших та найважливіших свят. Цього дня їй буде приємно отримати щирі вітання від своїх онуків.

З ранку можна відправити бабусі вітальний вірш, або яскраву листівку. А якщо у бабусі чудове почуття гумору – для неї підійдуть жартівливі привітання. Але якщо ви шукаєте чудове привітання бабусі з днем народження своїми словами, тоді ця добірка "Телеграфа" для вас.

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Бабуся, ти найдорожче, що в мене є. Дякую за доброту і ласку, за терпіння, яке тобі знадобилося, щоб допомогти моїм батькам виростити мене! У тобі безперечно є щось особливе. З днем народження, я тебе дуже люблю!

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Дорога бабусю, вітаю тебе з днем ​​народження! Я сподіваюся, що ти будеш у гарній формі та з гарним здоров’ям ще довгі роки. З Днем народження!

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Моя дорога бабусю, я сміливо можу назвати тебе другою мамою. Ти вчила зі мною уроки, ти водила мене до школи та на гуртки. Ти навчила мене вірити в себе і намагатися стати сильнішою та мудрішою. Ти завжди вірила в мене, навіть коли в мене губилася ця віра. Бабуся, сьогодні у твій день я дякую тобі за ті роки, які ти мені присвятила. Дякую за всі твої старання та турботи, за ночі, які ти не спала. Якщо тобі щось буде потрібно, пам’ятай, що я завжди буду з тобою поруч. Здоров’я тобі, довголіття, мирного неба над головою та щасливого життя!

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Люба бабуся! Я тебе дуже люблю та хочу привітати з днем народження! Я бажаю тобі багато радісних днів, міцного здоров’я. Я хочу, щоб ти почувала себе не просто коханою і потрібною, ти повинна знати — ти найрідніша людина в моєму житті, і наймудріша і найулюбленіша. З днем народження, бабусю!

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Мила і добра наша бабуся! Ми щиро вітаємо тебе з твоїм святом – днем народження! Ми радіємо, коли ти посміхаєшся — бажаємо тобі завжди бути в піднесеному настрої! Бережи себе — нехай самопочуття завжди буде відмінним, щоб вистачало сил на всі справи та задуми. Ну а ми — твої онуки, намагатимемося радувати тебе і підтримувати у всьому!

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