Рус

Прикольні привітання з днем народження бабусі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бабусі буде приємно отримати незвичайне привітання
Бабусі буде приємно отримати незвичайне привітання. Фото pinterest.com

Смішні, веселі, жартівливі поздоровлення для бабусі — у матеріалі "Телеграфа"

Бабусі часто тільки на вигляд здаються серйозними, строгими і такими, що через свій вік ніби не дуже люблять приколи. Може здатися, що смішні поздоровлення бабусі з днем народження не дуже доречні. Насправді вони як ніхто інший вміють радіти життю та веселитися. Якщо у вас саме така бабуся, то для неї підійде жартівливе вітання з днем народження.

Завзятий вірш або пара-трійка фраз з гумором підбадьорять бабусю і змусять усміхнутися. Їй буде приємно, що онуки підготували щось незвичайне, а не відбулися черговими фразами.

"Телеграф" зібрав добірку прикольних привітань із днем народження бабусі.

***

Під твою, бабусю, дудку доля завжди хай танцює,

Хай твоє невтомне серце, як годинничок, працює!

Молодечого запалу хай не втратять твої мрії

І душа твоя нізащо хай з роками не старіє!

***

Вітаю з днем ​​народження, бабуся. Бажаю ніколи не бути сварливою і буркотливою бабкою, бажаю здоров’я, хоч все поле переорати, бажаю здобних і смачних пиріжків, радісних пісень душі і настрою, хоч в танок йди.

***

Бабуся, з днем ​​народження тебе. Бажаю тобі капусти і густій ​​зелені не тільки на городі, а й в гаманці, бажаю тобі бути соковитою морквиною, веселою помідориною, молодою картоплею, ягодою-малиною і квітучою яблунею!

***

З Днем народження вітаю, моя бабуся рідна! Нехай величезний дохід спати ночами не дає. З неба сиплються успіхи, дні проходять усі зі сміхом, будь щасливіша за всіх, завжди, решта — нісенітниця!

***

З днем ​​народження, бабуся. Бажаю тобі бути великою і доброю чарівницею, яка замість чарівної палички своїми руками пече найсмачніші пиріжки, вирощує найкрасивіші квіти, в’яже найтепліші шкарпетки, влаштовує найкрасивіші свята. Здоров’я тобі, бабусю, і міцного кохання близьких.

***

Бабусячка-лапуличка, з днем народження тебе, люба. Бажаю ніколи не стати буркотливою бабцею, а завжди залишатися найдобрішою, веселою, бешкетною і непосидючою бабулею. Ти – мадам елегантність та вишуканість, ти – людина тепла та краси, такою завжди і залишайся. І нехай у твоєму подвір’ї завжди буде свято.

***

Бабуся моя, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі не хворіти і ще століття прожити, людей-зараз не знати, роками бурхливої молодості і соковитої зрілості особливо дорожити. Бажаю тобі пурхати щодня, як метелик, бути милою і доброю, як сонечко.

Також на сайті "Телеграф" ви можете знайти оригінальні привітання бабусі у віршах та листівках.

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #З Днем народження