Прикольні привітання з днем народження бабусі
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Смішні, веселі, жартівливі поздоровлення для бабусі — у матеріалі "Телеграфа"
Бабусі часто тільки на вигляд здаються серйозними, строгими і такими, що через свій вік ніби не дуже люблять приколи. Може здатися, що смішні поздоровлення бабусі з днем народження не дуже доречні. Насправді вони як ніхто інший вміють радіти життю та веселитися. Якщо у вас саме така бабуся, то для неї підійде жартівливе вітання з днем народження.
Завзятий вірш або пара-трійка фраз з гумором підбадьорять бабусю і змусять усміхнутися. Їй буде приємно, що онуки підготували щось незвичайне, а не відбулися черговими фразами.
"Телеграф" зібрав добірку прикольних привітань із днем народження бабусі.
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Під твою, бабусю, дудку доля завжди хай танцює,
Хай твоє невтомне серце, як годинничок, працює!
Молодечого запалу хай не втратять твої мрії
І душа твоя нізащо хай з роками не старіє!
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Вітаю з днем народження, бабуся. Бажаю ніколи не бути сварливою і буркотливою бабкою, бажаю здоров’я, хоч все поле переорати, бажаю здобних і смачних пиріжків, радісних пісень душі і настрою, хоч в танок йди.
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Бабуся, з днем народження тебе. Бажаю тобі капусти і густій зелені не тільки на городі, а й в гаманці, бажаю тобі бути соковитою морквиною, веселою помідориною, молодою картоплею, ягодою-малиною і квітучою яблунею!
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З Днем народження вітаю, моя бабуся рідна! Нехай величезний дохід спати ночами не дає. З неба сиплються успіхи, дні проходять усі зі сміхом, будь щасливіша за всіх, завжди, решта — нісенітниця!
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З днем народження, бабуся. Бажаю тобі бути великою і доброю чарівницею, яка замість чарівної палички своїми руками пече найсмачніші пиріжки, вирощує найкрасивіші квіти, в’яже найтепліші шкарпетки, влаштовує найкрасивіші свята. Здоров’я тобі, бабусю, і міцного кохання близьких.
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Бабусячка-лапуличка, з днем народження тебе, люба. Бажаю ніколи не стати буркотливою бабцею, а завжди залишатися найдобрішою, веселою, бешкетною і непосидючою бабулею. Ти – мадам елегантність та вишуканість, ти – людина тепла та краси, такою завжди і залишайся. І нехай у твоєму подвір’ї завжди буде свято.
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Бабуся моя, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі не хворіти і ще століття прожити, людей-зараз не знати, роками бурхливої молодості і соковитої зрілості особливо дорожити. Бажаю тобі пурхати щодня, як метелик, бути милою і доброю, як сонечко.
Також на сайті "Телеграф" ви можете знайти оригінальні привітання бабусі у віршах та листівках.