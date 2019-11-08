Оригинальные поздравления с Днем рождения бабушке в стихах и открытках

День рождения для многих является одним из самых долгожданных праздников в году, который обещает внимание гостей, кучу подарков и исполнения заветного желания. Для кого-то день рождения грустный праздник, который напоминает о том, что еще на год становишься старше, заставляет подводить итоги, которые не всегда соответствуют нашим ожиданиям.
Сегодня день особенный!
Конечно! Без сомнения!
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения!
Спешим поздравить бабушку,
Здоровья пожелать
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.
Желаем много радости
И очень долгих лет,
Живи, родная бабушка,
Как минимум сто лет.
Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Пускай этот день рождения
Соберет вокруг родных,
Их любовь и уважение
Сердце счастьем озарит.
Дорогая моя бабушка! Поздравляю тебя, моя родная, с твоим днем рождения! В этот солнечный и радостный для всех нас день хочется пожелать тебе крепкого здоровья, жизненных сил, позитивного настроя и отличного настроения. Будь всегда такой же веселой, доброй и жизнерадостной. Пусть у тебя, моя бабулечка, сердце стучит часто только от радостных мгновений и приятных встреч, пусть слезы наворачиваются на твои красивые глаза только от счастья, а душа поет от восторга и происходящих вокруг чудес. Желаю тебе, моя дорогая, быть всегда в окружении родных и любимых людей, чтобы твоя забота и труд были оценены и вознаграждены по достоинству. Будь счастлива, моя милая бабушка, ты это заслужила!
Ты, бабуля, просто класс —
Супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты.
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!
Бабуля, не считай года.
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни — внуки!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляю!
Здоровья и любви большой
Я от души тебе желаю!
И ведь любовь большая есть —
Ты любишь всех, и ты любима.
Ты — наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!
Я желаю много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения, тебя!
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви,
Уважения, достатка,
Всех благ мира, красоты!
Каждый миг пускай наполнен
Будет счастьем, волшебством.
Тепло близких и забота
Согревают день за днем!
Бабуля, с днем рождения!
Здоровой будь всегда.
Желаю долголетия,
Удачи и добра.
Невзгоды пусть любые все
Уходят навсегда.
Будь молодой, счастливой.
Не болей ты никогда.
Бабушка моя родная,
В мире нет тебя родней.
С днем рожденья поздравляю,
Пожелать хочу скорей
Долголетия и счастья,
И здоровья как гранит.
А от бед всех и напастей
Ангел пусть тебя хранит.
Бабушка моя родная,
С днем рожденья поздравляю.
Ты живи и не болей,
Радуй внуков и детей!
В доме будет пусть порядок,
В кошельке — всегда достаток,
В огороде — урожай,
А в душе — всегда чтоб рай!
День рожденья у бабули,
Поздравляем от души,
Пусть здоровье с настроеньем
Будут вечно хороши.
Долгих лет желаем ясных,
Радостей разнообразных,
Если сердцем молода,
Нипочем тебе года!
Бабушка моя родная,
В день рождения желаю
Долгих и счастливых лет,
Быть здоровой, не болеть,
Будь такой же доброй, милой,
Драгоценной и любимой.
Оставайся без труда
Лучшей в мире ты всегда!
Люблю тебя, бабуля!
И как же не любить?
Ты столько своей ласки
Смогла в меня вложить.
Ты столько сил душевных,
Любви и доброты
Дарила в моем детстве.
Бабуля, чудо — ты.
Желаю в день рожденья
Усталости не знать,
Здоровьем до ста лет чтоб
Могла ты щеголять.
Будь счастлива, родная,
Повсюду успевай
И жизнью наслаждаться,
Бабуль, не забывай.
Бабушка любимая,
Хорошая, родимая,
Ты всеми уважаема,
А мною — обожаема.
Желаю горы радости,
Не вспоминать о старости,
Быть, как всегда, активною
И суперпозитивною!
Упорства и стремления.
Ни капли чтоб сомнения —
От счастья лишь волнения.
Бабуля, с днем рождения!
Бабушке любимой,
В день её рождения,
Я желаю силы,
Бодрости, везения.
Ты — мой солнца лучик,
Ангел доброты,
Нет на свете лучше
Бабушки, чем ты!
Не болей родная,
Улыбайся чаще,
Долгих лет желаю
И большого счастья!
Знай, ты лучшая на свете,
Очень любим мы тебя.
И сегодня, в день рожденья,
Вот что скажем не шутя:
Бабушка, ты просто супер,
Пироги твои вкусны,
А еще ватрушки, плюшки
И, конечно же, блины.
Пожелать тебе здоровья,
Мира, счастья мы хотим.
За любовь твою и ласку
Все тебя благодарим.