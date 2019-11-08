Оригинальные поздравления с Днем рождения бабушке в стихах и открытках

1 День рождения для многих является одним из самых долгожданных праздников в году, который обещает внимание гостей, кучу подарков и исполнения заветного желания. Для кого-то день рождения грустный праздник, который напоминает о том, что еще на год становишься старше, заставляет подводить итоги, которые не всегда соответствуют нашим ожиданиям. Сегодня день особенный! Конечно! Без сомнения! У нашей милой бабушки Сегодня день рождения! Спешим поздравить бабушку, Здоровья пожелать И очень-очень ласково Бабулечку обнять. Желаем много радости И очень долгих лет, Живи, родная бабушка, Как минимум сто лет.

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3 Бабушка, тебе желаю Сил, здоровья, красоты. Будь душою молодая, И себя ты береги. Находи повсюду радость, Улыбайся и мечтай. Все тревоги и усталость От себя ты отпускай. Пускай этот день рождения Соберет вокруг родных, Их любовь и уважение Сердце счастьем озарит.

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5 Дорогая моя бабушка! Поздравляю тебя, моя родная, с твоим днем рождения! В этот солнечный и радостный для всех нас день хочется пожелать тебе крепкого здоровья, жизненных сил, позитивного настроя и отличного настроения. Будь всегда такой же веселой, доброй и жизнерадостной. Пусть у тебя, моя бабулечка, сердце стучит часто только от радостных мгновений и приятных встреч, пусть слезы наворачиваются на твои красивые глаза только от счастья, а душа поет от восторга и происходящих вокруг чудес. Желаю тебе, моя дорогая, быть всегда в окружении родных и любимых людей, чтобы твоя забота и труд были оценены и вознаграждены по достоинству. Будь счастлива, моя милая бабушка, ты это заслужила!

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7 Ты, бабуля, просто класс — Супербабушка у нас! Поздравляем с днем рожденья, Пожелать хотим тотчас: Береги себя, родная! Сил, здоровья, красоты. Ведь в душе ты молодая, Так пусть сбудутся мечты!

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9 Бабуля, не считай года. Тебе не знать тоски и скуки! Ты будешь молодой всегда, Ведь продолженье жизни — внуки! Сегодня день рожденья твой, Тебя сердечно поздравляю! Здоровья и любви большой Я от души тебе желаю! И ведь любовь большая есть — Ты любишь всех, и ты любима. Ты — наша гордость, наша честь, Ты всем нам так необходима!

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11 Я желаю много солнца, Мира, счастья и добра Лучшей бабушке на свете. С днем рождения, тебя! Сил душевных и здоровья, Смеха, радостей, любви, Уважения, достатка, Всех благ мира, красоты! Каждый миг пускай наполнен Будет счастьем, волшебством. Тепло близких и забота Согревают день за днем!

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13 Бабуля, с днем рождения! Здоровой будь всегда. Желаю долголетия, Удачи и добра. Невзгоды пусть любые все Уходят навсегда. Будь молодой, счастливой. Не болей ты никогда.

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15 Бабушка моя родная, В мире нет тебя родней. С днем рожденья поздравляю, Пожелать хочу скорей Долголетия и счастья, И здоровья как гранит. А от бед всех и напастей Ангел пусть тебя хранит. Бабушка моя родная, С днем рожденья поздравляю. Ты живи и не болей, Радуй внуков и детей! В доме будет пусть порядок, В кошельке — всегда достаток, В огороде — урожай, А в душе — всегда чтоб рай!

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17 День рожденья у бабули, Поздравляем от души, Пусть здоровье с настроеньем Будут вечно хороши. Долгих лет желаем ясных, Радостей разнообразных, Если сердцем молода, Нипочем тебе года!

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19 Бабушка моя родная, В день рождения желаю Долгих и счастливых лет, Быть здоровой, не болеть, Будь такой же доброй, милой, Драгоценной и любимой. Оставайся без труда Лучшей в мире ты всегда!

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21 Люблю тебя, бабуля! И как же не любить? Ты столько своей ласки Смогла в меня вложить. Ты столько сил душевных, Любви и доброты Дарила в моем детстве. Бабуля, чудо — ты. Желаю в день рожденья Усталости не знать, Здоровьем до ста лет чтоб Могла ты щеголять. Будь счастлива, родная, Повсюду успевай И жизнью наслаждаться, Бабуль, не забывай.

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23 Бабушка любимая, Хорошая, родимая, Ты всеми уважаема, А мною — обожаема. Желаю горы радости, Не вспоминать о старости, Быть, как всегда, активною И суперпозитивною! Упорства и стремления. Ни капли чтоб сомнения — От счастья лишь волнения. Бабуля, с днем рождения!

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25 Бабушке любимой, В день её рождения, Я желаю силы, Бодрости, везения. Ты — мой солнца лучик, Ангел доброты, Нет на свете лучше Бабушки, чем ты! Не болей родная, Улыбайся чаще, Долгих лет желаю И большого счастья!

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