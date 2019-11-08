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Оригинальные поздравления с Днем рождения бабушке в стихах и открытках

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Оригинальные поздравления с Днем рождения бабушке в стихах и открытках
13:57 Сегодня Телеграф

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником.

  • 1

    День рождения для многих является одним из самых долгожданных праздников в году, который обещает внимание гостей, кучу подарков и исполнения заветного желания. Для кого-то день рождения грустный праздник, который напоминает о том, что еще на год становишься старше, заставляет подводить итоги, которые не всегда соответствуют нашим ожиданиям. 

     

    Сегодня день особенный!

    Конечно! Без сомнения!

    У нашей милой бабушки

    Сегодня день рождения!

     

    Спешим поздравить бабушку,

    Здоровья пожелать

    И очень-очень ласково

    Бабулечку обнять.

     

    Желаем много радости

    И очень долгих лет,

    Живи, родная бабушка,

    Как минимум сто лет.

  • 2

  • 3

    Бабушка, тебе желаю

    Сил, здоровья, красоты.

    Будь душою молодая,

    И себя ты береги.

     

    Находи повсюду радость,

    Улыбайся и мечтай.

    Все тревоги и усталость

    От себя ты отпускай.

     

    Пускай этот день рождения

    Соберет вокруг родных,

    Их любовь и уважение

    Сердце счастьем озарит.

  • 4

  • 5

    Дорогая моя бабушка! Поздравляю тебя, моя родная, с твоим днем рождения! В этот солнечный и радостный для всех нас день хочется пожелать тебе крепкого здоровья, жизненных сил, позитивного настроя и отличного настроения. Будь всегда такой же веселой, доброй и жизнерадостной. Пусть у тебя, моя бабулечка, сердце стучит часто только от радостных мгновений и приятных встреч, пусть слезы наворачиваются на твои красивые глаза только от счастья, а душа поет от восторга и происходящих вокруг чудес. Желаю тебе, моя дорогая, быть всегда в окружении родных и любимых людей, чтобы твоя забота и труд были оценены и вознаграждены по достоинству. Будь счастлива, моя милая бабушка, ты это заслужила!

  • 6

  • 7

    Ты, бабуля, просто класс —

    Супербабушка у нас!

    Поздравляем с днем рожденья,

    Пожелать хотим тотчас:

     

    Береги себя, родная!

    Сил, здоровья, красоты.

    Ведь в душе ты молодая,

    Так пусть сбудутся мечты!

  • 8

  • 9

    Бабуля, не считай года.

    Тебе не знать тоски и скуки!

    Ты будешь молодой всегда,

    Ведь продолженье жизни — внуки!

     

    Сегодня день рожденья твой,

    Тебя сердечно поздравляю!

    Здоровья и любви большой

    Я от души тебе желаю!

     

    И ведь любовь большая есть —

    Ты любишь всех, и ты любима.

    Ты — наша гордость, наша честь,

    Ты всем нам так необходима!

  • 10

  • 11

    Я желаю много солнца,

    Мира, счастья и добра

    Лучшей бабушке на свете.

    С днем рождения, тебя!

     

    Сил душевных и здоровья,

    Смеха, радостей, любви,

    Уважения, достатка,

    Всех благ мира, красоты!

     

    Каждый миг пускай наполнен

    Будет счастьем, волшебством.

    Тепло близких и забота

    Согревают день за днем!

  • 12

  • 13

    Бабуля, с днем рождения!

    Здоровой будь всегда.

    Желаю долголетия,

    Удачи и добра.

     

    Невзгоды пусть любые все

    Уходят навсегда.

    Будь молодой, счастливой.

    Не болей ты никогда.

  • 14

  • 15

    Бабушка моя родная,

    В мире нет тебя родней.

    С днем рожденья поздравляю,

    Пожелать хочу скорей

    Долголетия и счастья,

    И здоровья как гранит.

    А от бед всех и напастей

    Ангел пусть тебя хранит.

    Бабушка моя родная,

    С днем рожденья поздравляю.

    Ты живи и не болей,

    Радуй внуков и детей!

     

    В доме будет пусть порядок,

    В кошельке — всегда достаток,

    В огороде — урожай,

    А в душе — всегда чтоб рай!

  • 16

  • 17

    День рожденья у бабули,

    Поздравляем от души,

    Пусть здоровье с настроеньем

    Будут вечно хороши.

     

    Долгих лет желаем ясных,

    Радостей разнообразных,

    Если сердцем молода,

    Нипочем тебе года!

  • 18

  • 19

    Бабушка моя родная,

    В день рождения желаю

    Долгих и счастливых лет,

    Быть здоровой, не болеть,

     

    Будь такой же доброй, милой,

    Драгоценной и любимой.

    Оставайся без труда

    Лучшей в мире ты всегда!

  • 20

  • 21

    Люблю тебя, бабуля!

    И как же не любить?

    Ты столько своей ласки

    Смогла в меня вложить.

     

    Ты столько сил душевных,

    Любви и доброты

    Дарила в моем детстве.

    Бабуля, чудо — ты.

     

    Желаю в день рожденья

    Усталости не знать,

    Здоровьем до ста лет чтоб

    Могла ты щеголять.

     

    Будь счастлива, родная,

    Повсюду успевай

    И жизнью наслаждаться,

    Бабуль, не забывай.

  • 22

  • 23

    Бабушка любимая,

    Хорошая, родимая,

    Ты всеми уважаема,

    А мною — обожаема.

     

    Желаю горы радости,

    Не вспоминать о старости,

    Быть, как всегда, активною

    И суперпозитивною!

     

    Упорства и стремления.

    Ни капли чтоб сомнения —

    От счастья лишь волнения.

    Бабуля, с днем рождения!

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  • 25

    Бабушке любимой,

    В день её рождения,

    Я желаю силы,

    Бодрости, везения.

     

    Ты — мой солнца лучик,

    Ангел доброты,

    Нет на свете лучше

    Бабушки, чем ты!

     

    Не болей родная,

    Улыбайся чаще,

    Долгих лет желаю

    И большого счастья!

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  • 27

    Знай, ты лучшая на свете,

    Очень любим мы тебя.

    И сегодня, в день рожденья,

    Вот что скажем не шутя:

     

    Бабушка, ты просто супер,

    Пироги твои вкусны,

    А еще ватрушки, плюшки

    И, конечно же, блины.

     

    Пожелать тебе здоровья,

    Мира, счастья мы хотим.

    За любовь твою и ласку

    Все тебя благодарим.

Прикольные поздравления с Днем рождения парню в стихах

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