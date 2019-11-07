Прикольные поздравления с Днем рождения парню в стихах и открытках

1 Каждой влюбленной девушке, несомненно, хочется порадовать своего парня, особенно в день его рождения. Это отличный повод отодвинуть на время всю скромность и робость и искренне сказать о своих чувствах, эмоциях, пожеланиях. Пусть в жизни будут только радость, Удача, верность, доброта. Пусть окружает тебя всюду Улыбок нежных теплота. Пусть круг друзей твой станет шире, Желаю много ярких встреч, Чтобы друзья тебя ценили, Старались дружбу уберечь. Не знай обид и поражений, Ведь ты силен, умен, красив. Тебя поздравлю с днем рожденья! Желаю мужества и сил.

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3 Желаю в этот день рождения Всех благ и счастья, и любви, Пусть будет ярким настроение И сбудутся мечты твои! Желаю всяческой удачи, Карьерных взлетов и высот, И много денежек в придачу, Чтоб ты всегда жил без забот!

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5 Ты — классный парень, спору нет. Тебе желаю жить без бед. Пусть у тебя всё будет клево, Ты сильным будь и будь здоровым. Пускай к тебе придет успех, Чтоб был всегда ты круче всех. Тебе желаю я везения И поздравляю с днем рождения!

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7 Любимый, с днем рождения поздравляю. Как я тебя люблю, не передать. Тебя я очень нежно обнимаю И многое хочу тебе сказать. Желаю только радостных событий, Любви в душе пусть не погаснет свет. Надеюсь я, что наших жизней нити Сошлись на очень много долгих лет. Пусть делает любовь тебя счастливым, Пусть радость прибывает с каждым днем. Желаю я судьбы тебе красивой, И жизнь твоя всегда пусть бьет ключом.

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9 Поздравляю тебя с днем рожденья! Сил, успехов, побед, вдохновенья! Будь ты первым во всём и всегда, Не теряй позитив никогда. Пусть тебе в этой жизни везет. Ты иди к своей цели вперед, Смелым будь, никогда не сдавайся И мужчиной всегда оставайся!

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11 От души желаю благ, Четких козырей в руках. Пусть сопутствует удачка, Не кончается заначка. Силы духа и терпенья, Креатива, вдохновенья, Радостно с душой работать, Не тонуть в делах, заботах! Вкусно кушать, сладко спать, «Ламборджини» управлять, 300 лет любви, везенья! Поздравляю с днем рожденья!

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13 Желаю в жизни многого добиться, Достойно жить и веселиться. Быть добрым, сильным и счастливым, В работе быть трудолюбивым. Желаю чтобы ездил на Ferrari, И о тебе красавицы мечтали. Чтобы построил дом ты сам, И пусть любое дело будет по зубам. Ты — клевый парень, это ясно, И это скажут все единогласно! Тебе всего хорошего желаю, С днём рождения поздравляю!

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15 Тебе желаю в день рождения Со вкусом жить, без суеты! Пусть ярким будет настроение, Пусть все сбываются мечты! Стремись всегда ты лишь к вершине И продвигайся лишь вперед. Пускай для радости причины Всегда душа твоя найдет!

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17 Живи счастливо, интересно, Шагай уверенно вперед! Здоровье будет пусть железным, Растет пусть только ввысь доход! Желаю, чтобы улыбался, Как можно чаще, в жизни ты, А также целей добивался И воплощал свои мечты!

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19 Ты очень крут, и это правда. Семье ты дорог, ты любим. В кругу друзей тебе все рады, А для меня — незаменим! Тебя сердечно поздравляю, Тебя целую, обнимаю. При встрече голову теряю, Тебя я просто обожаю! Желаю радости, тепла, Любви, везенья, волшебства, И оставайся ты собой. С днем рожденья, дорогой!

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21 День счастливый, самый лучший — Это день рожденья твой! Будь здоровым и везучим, Пусть не будет жизнь пустой. Для меня ты очень важен. Пожелать хочу тебе, Чтоб поменьше дней ненастных Было у тебя в судьбе. Чтоб поймал за хвост удачу, Чтоб друзья не подвели, Чтоб сбывались непременно Сокровенные мечты.

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