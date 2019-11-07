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Обалденно красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 7 ноября

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Обалденно красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 7 ноября
08:48 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

  • 1

    Поздравление с Днем Рождения, проза или стихи, должно быть искренним и красивым. Если вы пришли к человеку на День Рождения, значит, он вам не безразличен. Постарайтесь передать ему ваши чувства и эмоции, когда будете поздравлять. Поверьте, нет лучших слов, чем искренние, даже если звучать они будут не очень благозвучно.

     

    С особым чувством в день рождения хочу пожелать тебе счастливых лет, радости, здоровья, побед и продвижения по службе! Желаю тебе, чтобы все сбывалось, чтобы тебя нашли крылья славы, а твое имя оказалось в ряду великих деятелей всей Земли!

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  • 3

    Среди всех праздников созданных богом и людьми, самым важным во все века остается день рождение. День, когда человек является на свет божий, чтобы возвестить миру о своем рождении. Сегодня, твой главный день! И мы спешим порадоваться вместе с тобой рождению твоему. Порадоваться и пожелать добра, яркого солнечного тепла. Пожелать любви и нежности близких тебе людей. Самого невероятного счастья и долголетия. Пусть исполнится твоя самая заветная мечта, и ты обретешь все то, о чем грезилось на протяжении долгих дней и ночей. С днем рождения!

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  • 5

    От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

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  • 7

    Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть любой день твоей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут твоими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.

    Счастья, везенья в твой день рожденья!

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  • 9

    С Днём Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть всё плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

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  • 11

    Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий, каждый день обещает праздник, а ночь — волшебную сказку!

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  • 13

    В этот прекрасный радостный день — день твоего рождения — желаем тебе море подарков, красивых цветов, море признаний и улыбок, море приятных встреч и чудесных минут, а в дни отпуска — теплого песчаного пляжа Черного или Средиземного моря.

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  • 15

    Желаю тебе быть всегда красивой, любить и быть любимой, кому-то раны залечить, кого-то к жизни возвратить, быть для кого-то неповторимой, весёлой, нежной, славной, милой! И чтобы у тебя на все хватило силы!

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  • 17

    Поздравляем с днём рождения! Желаем мира и добра, тепла и солнца, радости и веселья, денег и всевозможных благ, удачи и успеха во всех начинаниях, настоящей любви и крепкой дружбы, мечтать и исполнять свои мечты, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и глаза искрятся от счастья!

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  • 19

    Пусть каждый новый день будет полон нежности и любви, улыбок и цветов и каждое мгновенье дарит лишь счастье и радость!

  • 20

  • 21

    Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений!

    С Днем Рождения!

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    С Днём Рождения!! Я желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове Радости, не знать горя и зла! Желаю тебе кучу денег! Чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита: счастье, здоровье и удача! Пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают!

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  • 25

    От всего сердца позволь поздравить тебя с днем рождения и высказать свои искренние пожелания! Конечно же желаю тебе сибирского здоровья, финансового благополучия, успеха во всем, настоящей любви и дружбы и просто мирного неба над головой. Пусть в жизни тебя окружают позитивные, добрые и близкие по духу люди, а каждый новый день засияет радужными красками!

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  • 27

    Поздравляем тебя с днем рождения! Мы тебя очень любим. Ты даришь нам свое тепло, ты — источник всех благ для нас. Будь всегда молодой, красивой, здоровой и жизнерадостной!

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    Пусть жизнь дарит тысячи счастливых возможностей, и каждая из них будет использована на все сто. Счастья, удачи, благополучия! С Днём Рождения!

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    День Рождения – это отличный повод ещё раз ощутить как чудесна и неповторима жизнь! Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом и сбудутся все мечты!

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