Забавные поздравления с днем рождения на 6 ноября

Обаяние, общительность и открытость рожденных 6 ноября скрывают под собой жесткую и напористую природу Скорпиона. Вы действительно таков, каким кажетесь, — идеалистичен, проницателен, честен и великодушен, но при этом скрытен, труден для понимания и недоверчив к окружающим. Вас не удовлетворяют быстрые ответы или поверхностные оценки. Вы хотите верить в добро и надеетесь на лучшее, но при этом видите темную сторону человеческой натуры и готовитесь к худшему.
Рожденные 6 ноября не должны стать жертвами собственного благодушия в вопросах здоровья. Рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию, а также постоянно следить за питанием и весом. Рожденные 6 ноября хорошо переносят большие физические нагрузки, включая соревновательные виды спорта и тренировки на выносливость, сложные упражнения йоги и боевые искусства. Весьма полезными для них будут занятия танцами. Особое внимание надо уделять функциям пищеварения и выделения, для чего можно использовать диету с повышенным содержанием волокон.
Неуемная энергия людей, родившихся 6 ноября, способна расшевелить даже самые спящие души. Те, кто родился в этот день, или по природе своей способны воодушевлять окружающих, или заняты созданием стимулирующей и дышащей здоровым энтузиазмом среды для самих себя.
Поздравления
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был «бодрячок»,
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Желаю жить и не тужить,
По вечерам вискарик пить.
А в выходной — шашлык на даче,
С друзьями верными в придачу.
Прожить желаю сотню лет
И есть омаров на обед,
С семьей в Дубае загорая,
Кататься только на «Ferrari».
На позитиве быть всегда,
Чтобы сбылась твоя мечта,
И в золоте всегда купаться,
Как можно чаще улыбаться.
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
Я не отличусь оригинальностью,
Пожелаю множество банальностей:
Счастья, радости, здоровья, долгих лет,
На любовном фронте лишь побед.
Но так хочется оригинальности,
Пожелать чего-то без банальности.
Например здоровья кабанячьего,
Жизнелюбия веселого собачьего,
Мягкости кошачьей и пушистости,
Беззаботной птичьей голосистости,
Верность тебе только лебединую,
Изворотливость, конечно же, змеиную,
Наглость (только в меру) обезьянью,
И упорство было чтоб баранье.
Выбирай какое поздравление
Лучше для тебя в твой день рождения.
Все тебе я от души желаю.
С днем рождения тебя я поздравляю!
Поздравляю с днем рожденья!
Шуток, смеха и везенья,
Не снимать с лица улыбку,
Ухватить златую рыбку.
Быть персоной очень важной,
Симпатичной и отважной,
Жить в отличном настроенье,
Ну, короче, с днем рожденья!
У тебя сегодня днюшка!
Можно упиваться «в хрюшку»,
Куролесить без оглядки,
Можно шопинг, в клубы, *лядки.
Веселись, гуляй, пляши,
Оттянись ты от души,
Всех отправь в культурный шок!
А все «стрелки» — на стишок!
Тебе желаю позитива,
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолёт,
Состояние пускай растёт.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни всё будет лишь «Вау!» да «Ах!»,
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто «от Габбана».
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения.
Желаю всегда оставаться собой!
И чтоб было с кем согреваться зимой,
И чтоб на столе всегда что-то стояло,
И чтоб в кошелечке прилично шуршало!
Чтоб жизнь каждый день тебя удивляла,
Работа чтоб вовсе не надоедала!
И чтобы желания все исполнялись,
Ну а бокалы всегда наполнялись!
Больше счастья, больше денег,
Сладкой жизни без истерик,
В зимней куртке чтоб заначка —
Не одна деньга, а пачка!
Отдыхать лишь за границей,
На Мальдивах или в Ницце,
И безбашенных друзей,
Чтоб косячить веселей!
Ночки черничной,
Страсти клубничной,
Любви окрылённой,
Жизни довольной.
Деньжат до небес,
Оригинальных чудес,
Ярких денёчков,
И счастья клубочек,
Идей артистичных,
Сил энергичных,
Юмора много,
Пути золотого.
Всего понемногу,
Удачу в дорогу.
Банкет без похмелья,
Тебя с днём рожденья!