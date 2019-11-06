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Забавные поздравления с днем рождения на 6 ноября

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Забавные поздравления с днем рождения на 6 ноября
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Родившийся 6 ноября Скорпион – личность неординарная.

Обаяние, общительность и открытость рожденных 6 ноября скрывают под собой жесткую и напористую природу Скорпиона. Вы действительно таков, каким кажетесь, — идеалистичен, проницателен, честен и великодушен, но при этом скрытен, труден для понимания и недоверчив к окружающим. Вас не удовлетворяют быстрые ответы или поверхностные оценки. Вы хотите верить в добро и надеетесь на лучшее, но при этом видите темную сторону человеческой натуры и готовитесь к худшему.

Рожденные 6 ноября не должны стать жертвами собственного благодушия в вопросах здоровья. Рекомендуется регулярно проходить диспансеризацию, а также постоянно следить за питанием и весом. Рожденные 6 ноября хорошо переносят большие физические нагрузки, включая соревновательные виды спорта и тренировки на выносливость, сложные упражнения йоги и боевые искусства. Весьма полезными для них будут занятия танцами. Особое внимание надо уделять функциям пищеварения и выделения, для чего можно использовать диету с повышенным содержанием волокон.

Неуемная энергия людей, родившихся 6 ноября, способна расшевелить даже самые спящие души. Те, кто родился в этот день, или по природе своей способны воодушевлять окружающих, или заняты созданием стимулирующей и дышащей здоровым энтузиазмом среды для самих себя.

Поздравления

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был «бодрячок»,

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Желаю жить и не тужить,

По вечерам вискарик пить.

А в выходной — шашлык на даче,

С друзьями верными в придачу.

Прожить желаю сотню лет

И есть омаров на обед,

С семьей в Дубае загорая,

Кататься только на «Ferrari».

На позитиве быть всегда,

Чтобы сбылась твоя мечта,

И в золоте всегда купаться,

Как можно чаще улыбаться.

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

Я не отличусь оригинальностью,

Пожелаю множество банальностей:

Счастья, радости, здоровья, долгих лет,

На любовном фронте лишь побед.

Но так хочется оригинальности,

Пожелать чего-то без банальности.

Например здоровья кабанячьего,

Жизнелюбия веселого собачьего,

Мягкости кошачьей и пушистости,

Беззаботной птичьей голосистости,

Верность тебе только лебединую,

Изворотливость, конечно же, змеиную,

Наглость (только в меру) обезьянью,

И упорство было чтоб баранье.

Выбирай какое поздравление

Лучше для тебя в твой день рождения.

Все тебе я от души желаю.

С днем рождения тебя я поздравляю!

Поздравляю с днем рожденья!

Шуток, смеха и везенья,

Не снимать с лица улыбку,

Ухватить златую рыбку.

Быть персоной очень важной,

Симпатичной и отважной,

Жить в отличном настроенье,

Ну, короче, с днем рожденья!

У тебя сегодня днюшка!

Можно упиваться «в хрюшку»,

Куролесить без оглядки,

Можно шопинг, в клубы, *лядки.

Веселись, гуляй, пляши,

Оттянись ты от души,

Всех отправь в культурный шок!

А все «стрелки» — на стишок!

Тебе желаю позитива,

И хорошего интима.

Яхту, дачу, самолёт,

Состояние пускай растёт.

Чтоб друзья не подводили,

А с тобой они чудили.

Чтоб здоровья бы хватало,

Красота не пропадала.

Было весело сегодня,

И на утро превосходно.

Будет в жизни вдохновение,

Поздравляю с днем рождения!

Незабываемые СМС поздравления с Днем рождения

Желаю здоровья и жизни богатой,

Шикарную дачу, большую зарплату.

Пусть в жизни всё будет лишь «Вау!» да «Ах!»,

От счастья звенит пусть в обоих ушах.

Путевку на Кипр и пальто «от Габбана».

И премий внеплановых в оба кармана.

Пусть будет отличным всегда настроение

И длится неделями твой день рождения.

Желаю всегда оставаться собой!

И чтоб было с кем согреваться зимой,

И чтоб на столе всегда что-то стояло,

И чтоб в кошелечке прилично шуршало!

Чтоб жизнь каждый день тебя удивляла,

Работа чтоб вовсе не надоедала!

И чтобы желания все исполнялись,

Ну а бокалы всегда наполнялись!

Больше счастья, больше денег,

Сладкой жизни без истерик,

В зимней куртке чтоб заначка —

Не одна деньга, а пачка!

Отдыхать лишь за границей,

На Мальдивах или в Ницце,

И безбашенных друзей,

Чтоб косячить веселей!

Красивые поздравления с Днем рождения сестре в прозе и открытках

Ночки черничной,

Страсти клубничной,

Любви окрылённой,

Жизни довольной.

Деньжат до небес,

Оригинальных чудес,

Ярких денёчков,

И счастья клубочек,

Идей артистичных,

Сил энергичных,

Юмора много,

Пути золотого.

Всего понемногу,

Удачу в дорогу.

Банкет без похмелья,

Тебя с днём рожденья!

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