Незабываемые СМС поздравления с Днем рождения на 5 ноября

На день рождения принято не только дарить подарок, но и что-нибудь желать имениннику. Хотя, нет, не что-нибудь, а наоборот ― желать надо только всего самого лучшего, того, что вы пожелали бы и себе. Но иногда процесс подбора подходящих слов оказывается довольно трудным, потому что все придуманные фразы кажутся банальными. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не унывайте.
Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
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С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!
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Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!
***
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!
***
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!