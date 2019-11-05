Незабываемые СМС поздравления с Днем рождения на 5 ноября

Мы подготовили красивые СМС пожелания с днем рождения, которые помогут подобрать вам нужные слова для именинника.

На день рождения принято не только дарить подарок, но и что-нибудь желать имениннику. Хотя, нет, не что-нибудь, а наоборот ― желать надо только всего самого лучшего, того, что вы пожелали бы и себе. Но иногда процесс подбора подходящих слов оказывается довольно трудным, потому что все придуманные фразы кажутся банальными. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не унывайте.

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

***

С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

Поздравляю, обнимаю,

В день рожденья пожелаю:

Радости, улыбок море,

Чтобы обходило горе.

Много смеха, много счастья,

Неземной любви и страсти,

Чтобы жизнь была подарком.

Каждый день пусть будет ярким!

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

Пусть море радости и счастья

Тебя повсюду окружит,

Обходят стороной ненастья,

Дорогу радость озарит!

Пускай удаче непременно

С тобою будет по пути,

Пускай сбываются мгновенно

Желанья и мечты твои!

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

***

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть.

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

***

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

***

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!