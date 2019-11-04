Веселые поздравления с днем рождения коллеге в стихах и открытках

У тебя, коллега, днюха —
Это повод пожелать,
Чтобы тетенька Везуха
Не ложилась вовсе спать.
День ходила за тобою,
У постели бдела ночь,
Безнадегу чтоб с тоскою
Прогнала из дома прочь.
Подарила жизнь в достатке,
Рост карьерный и почет.
И в любви победам сладким
Просто был потерян счет!
С днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать,
Нам до сна как до Китая,
Лет до ста еще пахать.
Будь всегда на позитиве,
В коллективе радуй всех,
Пусть царят в твоей квартире
Теплота, добро и смех!
Наш совместный труд приятен,
Нам в общении легко,
Все решаются задачи,
В голове идей полно.
Ты, коллега, ценный кадр,
А в делах — незаменимый.
С днем рождения тебя!
Пусть на всё хватает силы.
На работу, на семью,
На друзей, на хобби тоже,
На ремонт, на банкомат...
Тот, что деньги стопкой сложит.
В общем, благ тебе любых,
Плыть удачно по течению,
В днях купаться золотых
С самым лучшим настроением!
Поздравляю с днем рождения!
Жизнь возьмёт пусть в оборот:
Принесёт так много денег —
Не потратишь их за год.
Даст такой запас удачи,
Чтоб хватило на всю жизнь,
И насыплет вместо сдачи
Радость, смех и позитив!
Желаем выйдя на работу
Позабыть свои заботы,
До обеда не вставать —
План глобальный воплощать.
Пусть начальство это видит
И зарплатой не обидит,
Премию пусть даст побольше.
И с водилой личный «Порше»
Пусть с работы тебя ждет.
В отпуск — не в саду у мамы —
На Мальдивы иль Багамы
Беззаботно улететь!
Не толстеть и не стареть,
Не болеть и не страдать.
День рожденья отмечать!
Пусть все, что хочется, случится,
Душа пусть радостно поет!
Пусть в сердце счастье постучится
И позитив весь мир зальет!
Пусть в твой чудесный день рождения
Твоя улыбка светит ярко,
Пусть будет каждое мгновение
Дарить приятные подарки!
С днем рождения, коллега!
Пусть напрыгнут без разбега
Счастье, радость и любовь,
Оживят, разгонят кровь.
Пусть набросится удача,
Вмиг решая все задачи,
И успех пусть неземной
Скуку свалит с ног долой!
С днем рождения, коллега,
Я желаю жить счастливо,
Пусть работа дарит в жизни
Тебе рост и перспективы.
Пусть зарплата будет мощной,
Чтоб на все тебе хватало,
Чтоб начальство на Багамы
Тебя в отпуск отправляло.
На работу, как на праздник,
Чтоб хотелось каждый день,
Чтоб от всех «запарок» в деле
Мозг не стал твой набекрень.
С днем рождения поздравляю!
Пусть карьера ввысь летит,
Личной жизни не мешая,
Все мечты осуществит.
Жизнь порадует успехом,
Будто яркими цветами,
Будет счастье без помехи
Дни и месяцы — годами!
С днем рождения, живи
Ярко, счастливо, успешно,
Утопай в большой любви
И имей деньжата вечно!
Отдыхай всегда шикарно,
Воплощай легко мечты,
Улыбайся лучезарно
И живи без суеты!
С Днём рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем:
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы классно вам жилось.
Никогда вы не грустили,
Долго-долго очень жили.
Чтобы у вас всегда росло:
Деньги, счастье и... оно...
Ну, а вас всегда любили,
Вами очень дорожили.
С днем рождения, коллега,
Выключайте монитор,
Коллектив уже собрался
На «душевный» разговор.
Пожелать хотим сегодня,
Чтобы деньги в плен вас взяли,
Чтоб держали очень крепко,
Никогда не отпускали.
В день рождения, коллега,
Пожелаю вам зарплаты,
Чтоб росла она всегда,
Чтобы жили вы богато.
Пусть работа не наскучит,
Будни весело бегут,
Пусть коллеги и начальство
Лишь навстречу вам идут.
Отпуска желаю летом,
Чтоб слетать на острова,
Чтоб от вороха работы
Не болела голова.
С днем рождения, коллега!
Как на грядке кабачок,
Пусть растёт твоя карьера,
И ведёт победам счёт.
Вдохновение станет ярче,
Чтоб к успехам подгонять,
А немыслимое счастье
Не придётся долго ждать!
Поздравляю с днем рождения!
Как грибы после дождя,
Пусть стремится вверх карьера,
С позволения вождя.
Я желаю днём и ночью
Богатеть и процветать,
А пред шефа гневны очи
Не желаю попадать!
С днем рождения, коллега!
Радость жизни пусть растёт:
Подрастает пусть карьера,
Увеличится доход.
Станет просто безразмерным
Счастье, что судьбой дано,
Только то, что садишь в кресло —
Не растёт пусть лишь оно!
Желаю тебе, чтоб начальник любил,
Зарплату давал и всё время хвалил.
Желаю тебе я карьерных высот
И отпусков длинных всю жизнь, круглый год!
Желаю работу всю выполнить в срок
И смело тогда принимать поздравок!
Бухать, танцевать и тусить без заботы,
Но помни, что завтра опять на работу!
Энергичен будь, бодр, весел
И не вздумай нос повесить.
Чаще пусть труба зовет
К приключениям вперед.
Не копи долги, не надо,
Деньги сыплются пусть градом,
От нужды оберегая,
Все желания выполняя.
Я желаю, коллега, вам не болеть.
Когда грустно, желаю о чём-нибудь петь.
Сытно кушать и спать, когда сил уже нет,
И почаще нас звать на подобный банкет!
Я желаю вам жить и любить, и мечтать,
И хороших друзей никогда не терять.
Я желаю вам мира огромного стук,
И объятья желанных, единственных рук!
Знаешь, а ведь я тебя
Вижу чаще, чем семья..
И хочу тебе сказать
Перед тем как поздравлять:
Рыцарь ты клавиатуры!
Word, Excel — у твоих ног!
Офисной знаток культуры
И в работе — просто бог!
Так прими же пожелания
Здравия и процветания,
И зарплаты повышения
И карьеры продолжения.
Твой пример — для нас урок!
От души мой поздравок!