Веселые поздравления с днем рождения коллеге в стихах и открытках

1 У тебя, коллега, днюха — Это повод пожелать, Чтобы тетенька Везуха Не ложилась вовсе спать. День ходила за тобою, У постели бдела ночь, Безнадегу чтоб с тоскою Прогнала из дома прочь. Подарила жизнь в достатке, Рост карьерный и почет. И в любви победам сладким Просто был потерян счет!

2 С днем рожденья поздравляю И желаю бед не знать, Нам до сна как до Китая, Лет до ста еще пахать. Будь всегда на позитиве, В коллективе радуй всех, Пусть царят в твоей квартире Теплота, добро и смех!

3 Наш совместный труд приятен, Нам в общении легко, Все решаются задачи, В голове идей полно. Ты, коллега, ценный кадр, А в делах — незаменимый. С днем рождения тебя! Пусть на всё хватает силы. На работу, на семью, На друзей, на хобби тоже, На ремонт, на банкомат... Тот, что деньги стопкой сложит. В общем, благ тебе любых, Плыть удачно по течению, В днях купаться золотых С самым лучшим настроением!

4 Поздравляю с днем рождения! Жизнь возьмёт пусть в оборот: Принесёт так много денег — Не потратишь их за год. Даст такой запас удачи, Чтоб хватило на всю жизнь, И насыплет вместо сдачи Радость, смех и позитив!

5 Желаем выйдя на работу Позабыть свои заботы, До обеда не вставать — План глобальный воплощать. Пусть начальство это видит И зарплатой не обидит, Премию пусть даст побольше. И с водилой личный «Порше» Пусть с работы тебя ждет. В отпуск — не в саду у мамы — На Мальдивы иль Багамы Беззаботно улететь! Не толстеть и не стареть, Не болеть и не страдать. День рожденья отмечать!

6 Пусть все, что хочется, случится, Душа пусть радостно поет! Пусть в сердце счастье постучится И позитив весь мир зальет! Пусть в твой чудесный день рождения Твоя улыбка светит ярко, Пусть будет каждое мгновение Дарить приятные подарки!

7 С днем рождения, коллега! Пусть напрыгнут без разбега Счастье, радость и любовь, Оживят, разгонят кровь. Пусть набросится удача, Вмиг решая все задачи, И успех пусть неземной Скуку свалит с ног долой!

8 С днем рождения, коллега, Я желаю жить счастливо, Пусть работа дарит в жизни Тебе рост и перспективы. Пусть зарплата будет мощной, Чтоб на все тебе хватало, Чтоб начальство на Багамы Тебя в отпуск отправляло. На работу, как на праздник, Чтоб хотелось каждый день, Чтоб от всех «запарок» в деле Мозг не стал твой набекрень.

9 С днем рождения поздравляю! Пусть карьера ввысь летит, Личной жизни не мешая, Все мечты осуществит. Жизнь порадует успехом, Будто яркими цветами, Будет счастье без помехи Дни и месяцы — годами!

10 С днем рождения, живи Ярко, счастливо, успешно, Утопай в большой любви И имей деньжата вечно! Отдыхай всегда шикарно, Воплощай легко мечты, Улыбайся лучезарно И живи без суеты!

11 С Днём рождения поздравляем! Счастья, радости желаем: Чтоб хотелось и моглось, Чтобы классно вам жилось. Никогда вы не грустили, Долго-долго очень жили. Чтобы у вас всегда росло: Деньги, счастье и... оно... Ну, а вас всегда любили, Вами очень дорожили.

12 С днем рождения, коллега, Выключайте монитор, Коллектив уже собрался На «душевный» разговор. Пожелать хотим сегодня, Чтобы деньги в плен вас взяли, Чтоб держали очень крепко, Никогда не отпускали.

13 В день рождения, коллега, Пожелаю вам зарплаты, Чтоб росла она всегда, Чтобы жили вы богато. Пусть работа не наскучит, Будни весело бегут, Пусть коллеги и начальство Лишь навстречу вам идут. Отпуска желаю летом, Чтоб слетать на острова, Чтоб от вороха работы Не болела голова.

14 С днем рождения, коллега! Как на грядке кабачок, Пусть растёт твоя карьера, И ведёт победам счёт. Вдохновение станет ярче, Чтоб к успехам подгонять, А немыслимое счастье Не придётся долго ждать!

15 Поздравляю с днем рождения! Как грибы после дождя, Пусть стремится вверх карьера, С позволения вождя. Я желаю днём и ночью Богатеть и процветать, А пред шефа гневны очи Не желаю попадать!

16 С днем рождения, коллега! Радость жизни пусть растёт: Подрастает пусть карьера, Увеличится доход. Станет просто безразмерным Счастье, что судьбой дано, Только то, что садишь в кресло — Не растёт пусть лишь оно!

17 Желаю тебе, чтоб начальник любил, Зарплату давал и всё время хвалил. Желаю тебе я карьерных высот И отпусков длинных всю жизнь, круглый год! Желаю работу всю выполнить в срок И смело тогда принимать поздравок! Бухать, танцевать и тусить без заботы, Но помни, что завтра опять на работу!

18 Энергичен будь, бодр, весел И не вздумай нос повесить. Чаще пусть труба зовет К приключениям вперед. Не копи долги, не надо, Деньги сыплются пусть градом, От нужды оберегая, Все желания выполняя.

19 Я желаю, коллега, вам не болеть. Когда грустно, желаю о чём-нибудь петь. Сытно кушать и спать, когда сил уже нет, И почаще нас звать на подобный банкет! Я желаю вам жить и любить, и мечтать, И хороших друзей никогда не терять. Я желаю вам мира огромного стук, И объятья желанных, единственных рук!