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Веселые поздравления с днем рождения коллеге в стихах и открытках

Смотрите фото (22)
Веселые поздравления с днем рождения коллеге в стихах и открытках
14:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Перед Вами самые прикольные стихи и поздравления сотруднику с днем рождения.

  • 1

    У тебя, коллега, днюха —

    Это повод пожелать,

    Чтобы тетенька Везуха

    Не ложилась вовсе спать.

    День ходила за тобою,

    У постели бдела ночь,

    Безнадегу чтоб с тоскою

    Прогнала из дома прочь.

    Подарила жизнь в достатке,

    Рост карьерный и почет.

    И в любви победам сладким

    Просто был потерян счет!

  • 2

    С днем рожденья поздравляю

    И желаю бед не знать,

    Нам до сна как до Китая,

    Лет до ста еще пахать.

    Будь всегда на позитиве,

    В коллективе радуй всех,

    Пусть царят в твоей квартире

    Теплота, добро и смех!

  • 3

    Наш совместный труд приятен,

    Нам в общении легко,

    Все решаются задачи,

    В голове идей полно.

    Ты, коллега, ценный кадр,

    А в делах — незаменимый.

    С днем рождения тебя!

    Пусть на всё хватает силы.

    На работу, на семью,

    На друзей, на хобби тоже,

    На ремонт, на банкомат...

    Тот, что деньги стопкой сложит.

    В общем, благ тебе любых,

    Плыть удачно по течению,

    В днях купаться золотых

    С самым лучшим настроением!

  • 4

    Поздравляю с днем рождения!

    Жизнь возьмёт пусть в оборот:

    Принесёт так много денег —

    Не потратишь их за год.

    Даст такой запас удачи,

    Чтоб хватило на всю жизнь,

    И насыплет вместо сдачи

    Радость, смех и позитив!

  • 5

    Желаем выйдя на работу

    Позабыть свои заботы,

    До обеда не вставать —

    План глобальный воплощать.

    Пусть начальство это видит

    И зарплатой не обидит,

    Премию пусть даст побольше.

    И с водилой личный «Порше»

    Пусть с работы тебя ждет.

    В отпуск — не в саду у мамы —

    На Мальдивы иль Багамы

    Беззаботно улететь!

    Не толстеть и не стареть,

    Не болеть и не страдать.

    День рожденья отмечать!

  • 6

    Пусть все, что хочется, случится,

    Душа пусть радостно поет!

    Пусть в сердце счастье постучится

    И позитив весь мир зальет!

    Пусть в твой чудесный день рождения

    Твоя улыбка светит ярко,

    Пусть будет каждое мгновение

    Дарить приятные подарки!

  • 7

    С днем рождения, коллега!

    Пусть напрыгнут без разбега

    Счастье, радость и любовь,

    Оживят, разгонят кровь.

    Пусть набросится удача,

    Вмиг решая все задачи,

    И успех пусть неземной

    Скуку свалит с ног долой!

  • 8

    С днем рождения, коллега,

    Я желаю жить счастливо,

    Пусть работа дарит в жизни

    Тебе рост и перспективы.

    Пусть зарплата будет мощной,

    Чтоб на все тебе хватало,

    Чтоб начальство на Багамы

    Тебя в отпуск отправляло.

    На работу, как на праздник,

    Чтоб хотелось каждый день,

    Чтоб от всех «запарок» в деле

    Мозг не стал твой набекрень.

  • 9

    С днем рождения поздравляю!

    Пусть карьера ввысь летит,

    Личной жизни не мешая,

    Все мечты осуществит.

    Жизнь порадует успехом,

    Будто яркими цветами,

    Будет счастье без помехи

    Дни и месяцы — годами!

  • 10

    С днем рождения, живи

    Ярко, счастливо, успешно,

    Утопай в большой любви

    И имей деньжата вечно!

    Отдыхай всегда шикарно,

    Воплощай легко мечты,

    Улыбайся лучезарно

    И живи без суеты!

  • 11

    С Днём рождения поздравляем!

    Счастья, радости желаем:

    Чтоб хотелось и моглось,

    Чтобы классно вам жилось.

    Никогда вы не грустили,

    Долго-долго очень жили.

    Чтобы у вас всегда росло:

    Деньги, счастье и... оно...

    Ну, а вас всегда любили,

    Вами очень дорожили.

  • 12

    С днем рождения, коллега,

    Выключайте монитор,

    Коллектив уже собрался

    На «душевный» разговор.

    Пожелать хотим сегодня,

    Чтобы деньги в плен вас взяли,

    Чтоб держали очень крепко,

    Никогда не отпускали.

  • 13

    В день рождения, коллега,

    Пожелаю вам зарплаты,

    Чтоб росла она всегда,

    Чтобы жили вы богато.

    Пусть работа не наскучит,

    Будни весело бегут,

    Пусть коллеги и начальство

    Лишь навстречу вам идут.

    Отпуска желаю летом,

    Чтоб слетать на острова,

    Чтоб от вороха работы

    Не болела голова.

  • 14

    С днем рождения, коллега!

    Как на грядке кабачок,

    Пусть растёт твоя карьера,

    И ведёт победам счёт.

    Вдохновение станет ярче,

    Чтоб к успехам подгонять,

    А немыслимое счастье

    Не придётся долго ждать!

  • 15

    Поздравляю с днем рождения!

    Как грибы после дождя,

    Пусть стремится вверх карьера,

    С позволения вождя.

    Я желаю днём и ночью

    Богатеть и процветать,

    А пред шефа гневны очи

    Не желаю попадать!

  • 16

    С днем рождения, коллега!

    Радость жизни пусть растёт:

    Подрастает пусть карьера,

    Увеличится доход.

    Станет просто безразмерным

    Счастье, что судьбой дано,

    Только то, что садишь в кресло —

    Не растёт пусть лишь оно!

  • 17

    Желаю тебе, чтоб начальник любил,

    Зарплату давал и всё время хвалил.

    Желаю тебе я карьерных высот

    И отпусков длинных всю жизнь, круглый год!

    Желаю работу всю выполнить в срок

    И смело тогда принимать поздравок!

    Бухать, танцевать и тусить без заботы,

    Но помни, что завтра опять на работу!

  • 18

    Энергичен будь, бодр, весел

    И не вздумай нос повесить.

    Чаще пусть труба зовет

    К приключениям вперед.

    Не копи долги, не надо,

    Деньги сыплются пусть градом,

    От нужды оберегая,

    Все желания выполняя.

  • 19

    Я желаю, коллега, вам не болеть.

    Когда грустно, желаю о чём-нибудь петь.

    Сытно кушать и спать, когда сил уже нет,

    И почаще нас звать на подобный банкет!

    Я желаю вам жить и любить, и мечтать,

    И хороших друзей никогда не терять.

    Я желаю вам мира огромного стук,

    И объятья желанных, единственных рук!

  • 20

    Знаешь, а ведь я тебя

    Вижу чаще, чем семья..

    И хочу тебе сказать

    Перед тем как поздравлять:

    Рыцарь ты клавиатуры!

    Word, Excel — у твоих ног!

    Офисной знаток культуры

    И в работе — просто бог!

    Так прими же пожелания

    Здравия и процветания,

    И зарплаты повышения

    И карьеры продолжения.

    Твой пример — для нас урок!

    От души мой поздравок!

Самые лучшие поздравления с Днем рождения папе в стихах и открытках

Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения

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