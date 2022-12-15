Прикольные поздравления с днем рождения бабушке в стихах и прозе

Смешные, веселые, шуточные поздравления для бабушки - в материале "Телеграфа"

Бабушки часто только с виду кажутся серьезными, строгими и в силу своего возраста не очень расположенными к приколам. Может показаться, что смешные поздравления бабушке с днем рождения не очень уместны. На самом же деле они как никто другой умеют радоваться жизни и веселиться. Если у вас именно такая бабуля, то для нее подойдет шуточное поздравление с днем рождения.

Задорное стихотворение или пара-тройка фраз с юмором взбодрят бабушку и заставят улыбнуться. Ей будет приятно, что внуки подготовили что-то необычное, а не отделались дежурными фразами.

"Телеграф" собрал подборку прикольных поздравлений с днем рождения бабушке.

***

С днем рожденья, бабушка, бабуля!

Снова отмечаешь "двадцать пять"?

Думаешь, что я тебе на стуле,

Как в три года, стих буду читать?

Нет, бабуля, ты же молодая,

А вот мне уже немало лет.

Музыку включить я предлагаю,

И устроим здесь кордебалет.

Будем мы отбрасывать коленца,

Повергая всех соседей в шок!

И не будет заходиться сердце,

И с давлением всё будет хорошо.

Скажешь ты: "Какие наши годы!

Мы почти ровесники с тобой".

Ты сумела обмануть природу —

И бодра, и хороша собой.

Пусть же оптимизм не покидает,

А энергия, как прежде, бьет ключом.

Не беда, что голова седая, —

Главное, что возраст нипочем.

***

С Днем рождения, бабуля!

Двигайся быстрее пули,

- Чтоб огород твой был в порядке,

Чтоб летом радовали грядки,

Чтобы всего тебе хватало,

Гостинцы нам передавала!

Будь молодцом, моя родная!

Здоровья, радости желаю!

***

С днем рождения поздравляю,

Моя бабушка родная!

Пусть огромнейший доход

Спать ночами не даёт.

С неба сыплются успехи,

Дни проходят все со смехом,

Будь счастливей всех, всегда,

Остальное — ерунда!

***

С днем ​​рождения, бабушка. Желаю тебе быть большой и доброй волшебницей, которая вместо волшебной палочки своими руками печет самые вкусные пирожки, выращивает самые красивые цветы, вяжет самые теплые носки, устраивает самые красивые праздники. Здоровье тебе, бабушка, и крепкой любви близких.

***

Бабуличка-лапуличка, с днем рождения тебя, дорогая. Желаю никогда не стать ворчливой старушенцией, а всегда оставаться самой доброй, весёлой, озорной и непоседливой бабулей. Ты — мадам элегантности и изыска, ты — человек тепла и красоты, такой всегда и оставайся. И пусть в твоём дворе всегда будет праздник.

***

Бабуля моя, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе не хворать и ещё век прожить, людей-зараз не знать, годами бурной молодости и сочной зрелости особо дорожить. Желаю тебе порхать каждый день, как бабочка, быть милой и доброй, как божья коровка.

Также на сайте "Телеграф" вы можете найти оригинальные поздравления бабушке в стихах и открытках.