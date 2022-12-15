Прикольные поздравления с днем рождения бабушке в стихах и прозе
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Смешные, веселые, шуточные поздравления для бабушки - в материале "Телеграфа"
Бабушки часто только с виду кажутся серьезными, строгими и в силу своего возраста не очень расположенными к приколам. Может показаться, что смешные поздравления бабушке с днем рождения не очень уместны. На самом же деле они как никто другой умеют радоваться жизни и веселиться. Если у вас именно такая бабуля, то для нее подойдет шуточное поздравление с днем рождения.
Задорное стихотворение или пара-тройка фраз с юмором взбодрят бабушку и заставят улыбнуться. Ей будет приятно, что внуки подготовили что-то необычное, а не отделались дежурными фразами.
"Телеграф" собрал подборку прикольных поздравлений с днем рождения бабушке.
***
С днем рожденья, бабушка, бабуля!
Снова отмечаешь "двадцать пять"?
Думаешь, что я тебе на стуле,
Как в три года, стих буду читать?
Нет, бабуля, ты же молодая,
А вот мне уже немало лет.
Музыку включить я предлагаю,
И устроим здесь кордебалет.
Будем мы отбрасывать коленца,
Повергая всех соседей в шок!
И не будет заходиться сердце,
И с давлением всё будет хорошо.
Скажешь ты: "Какие наши годы!
Мы почти ровесники с тобой".
Ты сумела обмануть природу —
И бодра, и хороша собой.
Пусть же оптимизм не покидает,
А энергия, как прежде, бьет ключом.
Не беда, что голова седая, —
Главное, что возраст нипочем.
***
С Днем рождения, бабуля!
Двигайся быстрее пули,
- Чтоб огород твой был в порядке,
Чтоб летом радовали грядки,
Чтобы всего тебе хватало,
Гостинцы нам передавала!
Будь молодцом, моя родная!
Здоровья, радости желаю!
***
С днем рождения поздравляю,
Моя бабушка родная!
Пусть огромнейший доход
Спать ночами не даёт.
С неба сыплются успехи,
Дни проходят все со смехом,
Будь счастливей всех, всегда,
Остальное — ерунда!
***
С днем рождения, бабушка. Желаю тебе быть большой и доброй волшебницей, которая вместо волшебной палочки своими руками печет самые вкусные пирожки, выращивает самые красивые цветы, вяжет самые теплые носки, устраивает самые красивые праздники. Здоровье тебе, бабушка, и крепкой любви близких.
***
Бабуличка-лапуличка, с днем рождения тебя, дорогая. Желаю никогда не стать ворчливой старушенцией, а всегда оставаться самой доброй, весёлой, озорной и непоседливой бабулей. Ты — мадам элегантности и изыска, ты — человек тепла и красоты, такой всегда и оставайся. И пусть в твоём дворе всегда будет праздник.
***
Бабуля моя, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе не хворать и ещё век прожить, людей-зараз не знать, годами бурной молодости и сочной зрелости особо дорожить. Желаю тебе порхать каждый день, как бабочка, быть милой и доброй, как божья коровка.
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