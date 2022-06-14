Не так страшно стать дедушкой, как страшно спать с бабушкой: прикольные шутки с самого утра

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

В это трудное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о бабушках и дедушках.

Случайными бывают только браки, — говорила мне бабушка. — А в любовники нужно брать человека надежного.

Бабушка не могла уснуть в поезде, и соседи по купе проснулись в вязаных носочках и шапочках.

Если вы постоянно чувствуете чьё-то дыхание, слышите чьи-то стоны и чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд, тогда уступите бабушке место.

У бабушки был крайне неудачный день: и вафли не получились, и ноутбук зря испортила.

Дедушка понял, что он не так уж и болен, увидев сколько таблеток глотает внук перед дискотекой.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.