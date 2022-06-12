Когда враг донашивает за тебя трусы — это уже победа!: свежие анекдоты на злобу дня

Украинцы – это народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Украинцы, наверное, самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать боевое настроение нам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Собрали очередную подборку анекдотов о войне и оккупантах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

- Папа смотри, звезда падает! Загадывай скорее желание! - Хочу, чтобы Германия предоставила нам оружие! - Ого, впервые вижу, чтобы звезда летела назад в небо…

Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы бывшему мужу выдали повестку? Он очень хочет защищать страну, вот только стесняется сам прийти и отправиться в добровольцы. Галина, 42 года.

В очередном пакете санкций должно быть отключение Шольца и Макрона от телефонной связи с путиным…

- Как отреагировали моряки крейсера москва, когда им сказали, что на них летят украинские ракеты? - Смеялись в захлеб!

– Как чувствуют себя русские солдаты, когда видят ВСУ? – Сгорают от стыда!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о смерти путина.