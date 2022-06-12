Когда враг донашивает за тебя трусы — это уже победа!: свежие анекдоты на злобу дня
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Украинцы, наверное, самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать боевое настроение нам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Собрали очередную подборку анекдотов о войне и оккупантах.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
- Папа смотри, звезда падает! Загадывай скорее желание!
- Хочу, чтобы Германия предоставила нам оружие!
- Ого, впервые вижу, чтобы звезда летела назад в небо…
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, чтобы бывшему мужу выдали повестку? Он очень хочет защищать страну, вот только стесняется сам прийти и отправиться в добровольцы. Галина, 42 года.
В очередном пакете санкций должно быть отключение Шольца и Макрона от телефонной связи с путиным…
- Как отреагировали моряки крейсера москва, когда им сказали, что на них летят украинские ракеты?
- Смеялись в захлеб!
– Как чувствуют себя русские солдаты, когда видят ВСУ?
– Сгорают от стыда!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о смерти путина.