Старшим братом не рождаются, им становятся: уморительные шутки об отношениях в семье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 280
Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру отношения между братьями и сестрами.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братиках и сестричках, которые поднимут настроение всем без исключения.
— Сегодня мой брат съел пакетик арахиса. У него потекли слезы, он начал задыхаться и звать на помощь. Нет, у него нет аллергии, просто он съел мой арахис!
Когда в пять лет меня родители спросили, чтобы я делала, появись у меня братик или сестричка, я искренне ответила: "Выкинула бы в форточку". Не знаю, связано это или нет, но ребёнок я в семье единственный.
Мальчик входит на кухню, видит на столе конфеты и тут же их все съедает.
Через некоторое время на кухне появляется его младшая сестрёнка и начинает хныкать:
— Ты съел все конфеты и даже обо мне не вспомнил!
Мальчик её успокаивает:
— Как же это не вспомнил? А почему же я их съел так быстро?
— Записалась на бокс, а брат — на борьбу!
— И что теперь?
— Не ссоримся: очкуем оба.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.