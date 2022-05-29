Старшим братом не рождаются, им становятся: уморительные шутки об отношениях в семье

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей. Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру отношения между братьями и сестрами.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о братиках и сестричках, которые поднимут настроение всем без исключения.

— Сегодня мой брат съел пакетик арахиса. У него потекли слезы, он начал задыхаться и звать на помощь. Нет, у него нет аллергии, просто он съел мой арахис!

Когда в пять лет меня родители спросили, чтобы я делала, появись у меня братик или сестричка, я искренне ответила: "Выкинула бы в форточку". Не знаю, связано это или нет, но ребёнок я в семье единственный.

Мальчик входит на кухню, видит на столе конфеты и тут же их все съедает. Через некоторое время на кухне появляется его младшая сестрёнка и начинает хныкать: — Ты съел все конфеты и даже обо мне не вспомнил! Мальчик её успокаивает: — Как же это не вспомнил? А почему же я их съел так быстро?

— Записалась на бокс, а брат — на борьбу! — И что теперь? — Не ссоримся: очкуем оба.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.