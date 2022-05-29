Старшим братом не народжуються, ним стають: смішні жарти про стосунки в сім’ї
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Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, відносини між братами і сестрами.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про братиків та сестричок, які піднімуть настрій усім без винятку.
— Сьогодні мій брат з’їв пакет арахісу. У нього потекли сльози, він почав задихатись і кликати на допомогу. Ні, він не має алергії, просто він з’їв мій арахіс!
Коли в п’ять років мене батьки запитали, щоб я робила, з’явись у мене братик чи сестричка, я щиро відповіла: "Викинула б у кватирку". Не знаю, пов’язано це чи ні, але дитина я в сім’ї єдина.
Хлопчик входить на кухню, бачить на столі цукерки і одразу їх всі з’їдає.
Через деякий час на кухні з’являється його молодша сестричка і починає пхикати:
- Ти з’їв усі цукерки і навіть про мене не згадав!
Хлопчик її заспокоює:
— Як це не згадав? А чому ж я їх так швидко з’їв?
— Записалася на бокс, а брат на боротьбу!
- І що тепер?
— Не сваримося: боїмося обоє.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.