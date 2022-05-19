Коли розпочалась війна? - 27000 орків назад... Гумор на злобу дня

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

Гумор — це хороший спосіб хоч трохи відволіктися від новин про війну в Україні. Хоча, судячи зі швидкості появи нових анекдотів, цього не скажеш.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі жарти із соціальних мереж про росіян та путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска. Також Рогозін повідомив, що кораблі компанії Ілона Маска SpaceX, на відміну від російських, є ненадійними.

У кожної жінки повинна бути маленька чорна сукня, в якій вона відсвяткує похорон путіна.

- Вчора від нас пішов дід… - А що сталося? - Ми завели сибірського кота, а він сказав: У хаті або я, або моск*лі…

Знаєте, як в росії називається військовий головний убір? Фу-рашка…

Російські солдати можуть повернутися у частини, а можуть частинами. Це вже їх лінгвістичний вибір!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку приколів про Євробачення-2022.