Когда началась война? - 27000 орков назад… Юмор на злобу дня

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма.

Юмор — это хороший способ хоть немного отвлечься от новостей о войне в Украине. Хотя, судя по скорости появления новых анекдотов, этого не скажешь.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из социальных сетей о россиянах и путине, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Роскосмос запретил россиянам летать на кораблях SpaceX Илона Маска. Также Рогозин сообщил, что корабли компании Илона Маска SpaceX, в отличие от российских, ненадежны.

У каждой женщины должно быть маленькое черное платье, в котором она отпразднует похороны путина.

- Вчера от нас ушел дед… - А что произошло? - Мы завели сибирского кота, а он сказал: — В доме или я, или моск*ли…

Знаете, как в россии называется военный головной убор? Фу-рашка…

Русские солдаты могут вернуться в части, а могут по частям. Это уже их лингвистический выбор!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку приколов о Евровидении-2022.