Не так страшно стати дідусем, як страшно спати з бабусею: прикольні жарти з самого ранку

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

У цей скрутний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про бабусь та дідусів.

Випадковими є лише шлюби, — казала мені бабуся. — А в коханці треба брати людину надійну.

Бабуся не могла заснути в поїзді, і сусіди по купе прокинулися у в’язаних носочках і шапочках.

Якщо ви постійно відчуваєте чиєсь дихання, чуєте чиїсь стогони і відчуваєте на собі чийсь пильний погляд, тоді поступіться бабусі місцем.

У бабусі був вкрай невдалий день: і вафлі не вийшли, і ноутбук зіпсувала.

Дідусь зрозумів, що він не такий вже й хворий, побачивши скільки пігулок ковтає онук перед дискотекою.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.