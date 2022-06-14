Не так страшно стати дідусем, як страшно спати з бабусею: прикольні жарти з самого ранку
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У цей скрутний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про бабусь та дідусів.
Випадковими є лише шлюби, — казала мені бабуся. — А в коханці треба брати людину надійну.
Бабуся не могла заснути в поїзді, і сусіди по купе прокинулися у в’язаних носочках і шапочках.
Якщо ви постійно відчуваєте чиєсь дихання, чуєте чиїсь стогони і відчуваєте на собі чийсь пильний погляд, тоді поступіться бабусі місцем.
У бабусі був вкрай невдалий день: і вафлі не вийшли, і ноутбук зіпсувала.
Дідусь зрозумів, що він не такий вже й хворий, побачивши скільки пігулок ковтає онук перед дискотекою.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.