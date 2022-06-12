Коли ворог доношує за тебе труси — то вже перемога!: свіжі анекдоти на злобу дня
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Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати бойовий настрій нам допомагають жарти, придумані на злобу дня. Зібрали чергову добірку анекдотів про війну та окупантів.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
- Тато дивись, зірка падає! Загадуй швидше бажання!
- Хочу, щоб Німеччина надала нам зброю!
- Ого, перший раз бачу, щоб зірка летіла назад у небо…
Підкажіть, будь ласка, до кого можна звернутися, аби колишньому чоловіку видали повістку? Він дуже хоче захищати країну, от тільки соромиться сам прийти і податись в добровольці. Галина, 42 роки.
В черговому пакеті санкцій має бути відключення Шольца і Макрона від телефонного зв’язку з путіним…
- Як відреагували моряки крейсера москва, коли їм сказали що на них летять українські ракети?
- Сміялись в захльоб!
- Як відчувають себе російські солдати, коли бачать ЗСУ?
- Згорають від сорому!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про смерть путіна.