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Милые СМС-поздравления с 20 годовщиной свадьбы на 28 мая

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Милые СМС-поздравления с 20 годовщиной свадьбы на 28 мая
16:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

20-ая годовщина свадьбы называется фарфоровой.

Счастливый семейный союз спустя 20 лет после свадьбы красив и гармоничен, как подлинный китайский фарфор, тайна изготовления которого не разгадана по до сих пор.

Фарфор - дорогой и очень красивый материал, но при неосторожном обращении может разбиться. Так и супруги, прожившие вместе двадцать лет, должны радоваться такому долгому, прекрасному союзу, при этом не забывая о том, что счастье очень хрупкое, его нужно беречь, заботясь друг о друге во что бы то ни стало.

Поздравления

Двадцать лет вашей семье,

Дети взрослые уже,

Только вы не изменились.

Как в день свадьбы, сохранились.

Только стали чуть взрослей,

Опытнее и умней.

Да и смотритесь вы, честно,

Снова как жених с невестой.

Фарфоровая годовщина,

С дня свадьбы двадцать лет прошло,

Мы с этим вас хотим поздравить,

Ведь вам друг с другом повезло,

Пусть ваша пара сохраняет

Любовь большую, общность душ,

Мы вам удачи пожелаем,

Вы лучшие - жена и муж!

По жизни вместе 20 лет.

Семейный стаж - авторитет!

Нажили кучу вы добра,

Жизнь опытом уже полна.

Что пожелать семейной паре?

Любовь у вас в самом разгаре.

Горит уюта пусть очаг,

Желаем всевозможных благ!

Целых двадцать лет женаты,

Чем не повод эта дата,

Чтобы тост для вас сказать?

В нем, конечно, пожелать

Еще минимум два раза

Двадцать лет прожить без сглаза,

Без завистников и лести,

Только рядом, только вместе!

Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая

Вы женаты двадцать лет.

Поздравить я хочу от души!

Чтоб дальше жили вы без бед,

И друг друга всегда берегли.

Пройдя через многое вместе,

Вы сохранили тепло и любовь.

Пусть в ваших сердцах горит огонек

И страсть вернется к вам вновь.

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