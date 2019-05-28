Милые СМС-поздравления с 20 годовщиной свадьбы на 28 мая

Счастливый семейный союз спустя 20 лет после свадьбы красив и гармоничен, как подлинный китайский фарфор, тайна изготовления которого не разгадана по до сих пор.
Фарфор - дорогой и очень красивый материал, но при неосторожном обращении может разбиться. Так и супруги, прожившие вместе двадцать лет, должны радоваться такому долгому, прекрасному союзу, при этом не забывая о том, что счастье очень хрупкое, его нужно беречь, заботясь друг о друге во что бы то ни стало.
Поздравления
Двадцать лет вашей семье,
Дети взрослые уже,
Только вы не изменились.
Как в день свадьбы, сохранились.
Только стали чуть взрослей,
Опытнее и умней.
Да и смотритесь вы, честно,
Снова как жених с невестой.
Фарфоровая годовщина,
С дня свадьбы двадцать лет прошло,
Мы с этим вас хотим поздравить,
Ведь вам друг с другом повезло,
Пусть ваша пара сохраняет
Любовь большую, общность душ,
Мы вам удачи пожелаем,
Вы лучшие - жена и муж!
По жизни вместе 20 лет.
Семейный стаж - авторитет!
Нажили кучу вы добра,
Жизнь опытом уже полна.
Что пожелать семейной паре?
Любовь у вас в самом разгаре.
Горит уюта пусть очаг,
Желаем всевозможных благ!
Целых двадцать лет женаты,
Чем не повод эта дата,
Чтобы тост для вас сказать?
В нем, конечно, пожелать
Еще минимум два раза
Двадцать лет прожить без сглаза,
Без завистников и лести,
Только рядом, только вместе!
Вы женаты двадцать лет.
Поздравить я хочу от души!
Чтоб дальше жили вы без бед,
И друг друга всегда берегли.
Пройдя через многое вместе,
Вы сохранили тепло и любовь.
Пусть в ваших сердцах горит огонек
И страсть вернется к вам вновь.