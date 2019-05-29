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Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе

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Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
08:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вы родились 29 мая, знак зодиака Близнецы. Вас отличает искусство собеседника, а также непостоянная и экспрессивная ин­дивидуальность.

Вы воплощаете собой друже­любное, беспечное и притяга­тельное очарование, которое привлекает к вам людей и мо­жет оказаться одним из ваших ценнейших качеств. Эта дата рождения предполагает, что вы умеете ладить с людьми и можете быть очень популярным, обладая остроуми­ем, проницательностью и наблюдательно­стью.

Однако более неуверенная и нереши­тельная сторона вашей натуры может быть скрыта от других, не замечающих вашей эмоциональной уязвимости.

Обладая многими таланта­ми, вы интересуетесь различными предмета­ми, но можете разбрасывать свои силы в слишком многих направлениях.

Вы, одна­ко, решительны и целеустремленны, если имеется определенная цель, для достижения которой необходимы ваши стратегическое чутье и предприимчивость. Вам остается только проявить самодисциплину и настой­чивость, чтобы выявить ваши прекрасные возможности.

Но существует опасность от­влечения, слишком соблазнительного, чтобы от него отказаться. Избегайте искушения чрезмерно увлекаться посторонними дела­ми. Остерегайтесь также склонности беспри­чинно волноваться или разбрасывать свои силы.

Врожденный драмати­ческий талант может побудить вас рассмат­ривать жизнь как театр, в котором вы може­те «разыгрывать» разные стороны своей многогранной личности.

После 23 лет вы, вероятно, станете более чутким, проявите больше заботы о будущем и уделите больше внимания домашней жизни. Примерно в возрасте 53 лет появится сильная потребность в самовыражении и воз­растет уверенность в себе, что стимулирует ваши качества лидера и умение общаться с людьми.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

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Поздравляю со знаменательной датой — днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы все в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья — счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, — это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

Поздравления с днем рождения с приколом

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок — тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

***

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

Милые СМС-поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

***

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

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